Este o rețetă de recuperare, o rețetă antirisipă. Combină proteinele din carne și ouă cu carbohidrații din cartofi, este sățioasă, dar blândă pentru stomac. Transformă resturile de la masa de revelion într-un mic dejun complet, fără risipă.

Ingrediente

Resturi de friptură de porc sau pui, tocate grosier

Cartofi copți sau fierți rămași, tăiați cuburi

Ardei copți sau cruzi

Ceapă sau ceapă verde

Brânzeturi rămase, precum cașcaval, telemea sau brânză maturată

Ouă

Ulei sau unt

Sare și piper

Verdeață, dacă a mai rămas, precum pătrunjel sau mărar

Mod de preparare

Într-o tigaie largă, încălzește puțin ulei sau unt. Adaugă ceapa și călește-o ușor, până devine moale. Pune cartofii și lasă-i câteva minute, ca să se rumenească ușor.

Adaugă carnea tocată și ardeiul. Amestecă și lasă totul pe foc mediu, până când ingredientele sunt bine încălzite. Potrivește de sare și piper.

Bate ouăle separat. Toarnă-le peste amestecul din tigaie. Redu focul și lasă omleta să se lege lent. Presară brânza pe deasupra.

Când ouăle sunt aproape gătite, acoperă tigaia pentru un minut, ca brânza să se topească. Presară verdeață la final.

Se servește cald, cu murături rămase de la masă, o felie de pâine prăjită sau salată de varză. Dacă mai există sos de friptură sau mujdei, pot fi adăugate în cantități mici.