Există un interes tot mai mare, din partea femeilor – dar nu numai – de a lua medicamente GLP-1, precum semaglutida, pentru pierderea în greutate după naștere, chiar și în perioada când alăptează. Este sigur pentru copil? Medicii explică totul despre aceste medicamente.

Sarcina și semaglutida – ingredientul activ din medicamente GLP-1 precum Ozempic pentru diabet de tip 2 și Wegovy pentru slăbit – nu sunt compatibile. Dar ce se întâmplă în cazul alăptării?

Ozempic și Wegory, interzise în sarcină!

Femeile ar trebui să înceteze să ia Ozempic și Wegovy cu cel puțin două luni înainte să încerce să rămână însărcinate, pentru ca medicamentele să aibă timp să se elimine complet din organism.

Dacă o femeie descoperă că este însărcinată, în timp ce ia Wegovy, trebuie să oprească tratamentul, deoarece, potrivit today.com, ar putea provoca daune fătului, potrivit prospectului medicamentului.. Ozempic ar trebui folosit în timpul sarcinii doar dacă beneficiul potențial justifică riscul potențial pentru făt.

Dar în ceea ce privește alăptarea, riscul – dacă există – pentru o mamă sau copilul ei, în timp ce ia unul dintre aceste medicamente, este mai puțin cunoscut.

Ozempic și Wegory favorizează îngrășarea, în sarcină?

În același timp, există un interes „semnificativ” din partea femeilor care tocmai au născut, de a relua sau începe semaglutida, spune dr. Fatima Cody Stanford, medic specialist în obezitate la Massachusetts General Hospital și profesor asociat la Harvard Medical School.

„Multe dintre aceste paciente iau astfel de medicamente înainte de concepție. Aceste mame vor avea adesea o creștere rapidă în greutate pe parcursul sarcinii. Au anxietate semnificativă legată de creșterea în greutate pe care o experimentează”, spune Stanford.

Ozempic și Wegory pot fi luate când alăptezi?

Infant Risk Center de la Texas Tech University, care oferă îndrumări privind siguranța medicamentelor în timpul alăptării, raportează, de asemenea, un interes „copleșitor” din partea femeilor care alăptează și care doresc să ia semaglutidă pentru controlul greutății. Interesul și solicitările de informații despre aceste medicamente au crescut cu peste 500% între anii 2021 și 2024.

„Auzi tot timpul mame care vor să aibă, rapid după naștere, corpul de dinainte de sarcină”, spune Kaytlin Krutsch, director al Infant Risk Center și profesor asistent de obstetrică și ginecologie la Texas Tech School of Medicine.

Deși alăptarea poate contribui la pierderea în greutate pentru unele persoane, nu este cazul pentru toată lumea. Așadar, dacă ești interesată să iei semaglutidă în timpul alăptării, iată ce trebuie să știi.

Este semaglutida sigură în timpul alăptării?

Semaglutida este un medicament care imită GLP-1, un hormon produs de organism după masă și care ajută la controlul apetitului și al glicemiei.

Cercetările actuale nu au stability, încă, în mod, clar dacă Wegovy sau Ozempic trec în laptele matern și nici nu există date privind efectele asupra copilului alăptat sau asupra producției de lapte.

Înainte de a folosi Wegovy sau Ozempic, spune prospectul, informează medicul dacă alăptezi sau intenționezi să alăptezi. Așadar, ideal este să discuți cu medicul tău despre cea mai bună modalitate de a-ți hrăni copilul, dacă folosești aceste medicamente.

Semiglutamida pastile, interzisă în alăptare!

Wegovy și Ozempic se administrează prin auto-injecții. Semaglutida sub formă de comprimate (Rybelsus), disponibilă pentru diabet de tip 2, nu este recomandată deloc în timpul alăptării.

Pentru Stanford, răspunsul la întrebarea dacă este sigur să alăptezi în timp ce iei semaglutidă în orice formă, sau alte medicamente GLP-1, este „un nu categoric”.

„Pur și simplu nu o faceți”, spune Stanford. „Nu avem date despre ce efecte ar putea avea asupra unui nou-născut dacă aceste medicamente sunt transmise prin laptele matern… Nu văd asta ca fiind sigur, pentru că aceste medicamente nu au fost testate într-o populație atât de tânără, cum sunt nou-născuții și bebelușii”.

Evident, acest lucru se aplică atât alăptării directe, cât și pompării laptelui care va fi oferit bebelușului.

Unii specialiști susțin că Ozempic și Wegory sunt sigure și în alăptare

Pentru mamele care alăptează și se tem că semaglutida ar putea reduce apetitul copilului și provoca pierdere în greutate, Krutsch spune că cercetările ei arată că medicamentul nu ajunge în laptele matern. Este o moleculă mare, astfel încât „a introduce semaglutida în lapte este ca și cum ai încerca să bagi un elefant pe fereastra bucătăriei”, explică ea.

Chiar dacă ar ajunge în lapte, corpul bebelușului ar absorbi-o foarte greu, adaugă Krutch.

Academia Americană de Pediatrie spune că nu are o politică oficială privind alăptarea în timp ce se ia semaglutidă.

Cantitatea de semaglutidă în laptele matern este probabil foarte mică, iar absorbția ei slabă pe cale orală înseamnă că „este puțin probabil să afecteze negativ copilul alăptat”, scrie dr. Maya Bunik, pediatru și președinte al secțiunii de alăptare din cadrul Academiei Americane de Pediatrie.

Ajunge semaglutida în laptele matern?

Krutsch este coautoarea unui studiu din 2024 care a analizat laptele matern a opt femei care își administrau semaglutidă – prin injecție – în timp ce alăptau. Studiul a folosit lapte dintr-o bază de date cu mame din SUA și Canada.

Semaglutida nu a fost detectată în niciuna dintre probele de lapte. Rezultatele sugerează că „riscul pentru copil, datorat prezenței semaglutidei în laptele matern, este, probabil, neglijabil”, iar temerile privind expunerea copilului sunt „probabil, supraestimate”, au scris autorii.

„În ceea ce privește întrebarea imediată pe care o au mamele – ajunge medicamentul în laptele meu? Pot spune cu destulă convingere că nu”, precizează Krutsch.

Și dr. Jean Vel, medic specialist în medicină maternal-fetală, în Florida, spune că rezultatele sunt liniștitoare și că riscul pentru copil este probabil redus, deși cercetările sunt încă la început.

Dar Stanford consideră studiul „foarte mic”. „Avem opt femei. Avem milioane de oameni pe aceste medicamente. Nu avem studii randomizate reale”, spune ea.

Afectează Ozempic sau Wegory producția de lapte?

Aceasta este o întrebare fără răspuns deocamdată, spune Krutsch. Dacă o femeie care alăptează are un apetit mai mic, mănâncă mai puțin și pierde în greutate din cauza semaglutidei, Krutsch se întreabă cum ar putea afecta asta producția de lapte.

Vel spune că și acest aspect trebuie luat în considerare. „Teoretic, acesta ar fi un motiv de îngrijorare, deoarece dacă reducem aportul caloric, ar putea duce la deshidratare și teoretic ar putea afecta producția de lapte”, notează el.

Krutsch se întreabă și dacă laptele ar putea avea mai puțini nutrienți: „Primești într-adevăr toți nutrienții de care ai nevoie dacă îți reduci mult consumul caloric?”.

Mai puțini nutrienți în laptele matern ar putea afecta potențial dezvoltarea copilului, notează studiul ei.

La ce vârstă a bebelușului puteți relua tratamentul pentru slăbit?

Stanford spune că semaglutida ar trebui reluată doar după ce alăptarea s-a încheiat complet și medicul a dat acordul. Krutsch, însă, recomandă ca femeile care alăptează să aștepte până când copilul are cel puțin vârsta de nouă luni, înainte ca mama să reînceapă tratamentul cu semaglutidă, indiferent dacă vorbim despre Ozempic sau Wegory. La acea vârstă, dieta bebelușului include și alte alimente, astfel încât el să poată obține nutrienți din mai multe surse. Ea recomandă, de asemenea, ca mamele care alăptează să ia zilnic multivitamine sau complexul d vitamine postnatale.

Balanța risc-beneficiu trebuie bine echilibrată

Vel le spune pacientelor sale că în medicină totul se reduce la balanța risc-beneficiu. Având în vedere că multe femei se confruntă cu o creștere excesivă în greutate în timpul sarcinii și că obezitatea este asociată cu boli cardiovasculare, risc crescut de diabet și cancer, el consideră că „ar fi rezonabil ca o pacientă să reia semaglutida în timpul alăptării”. Ar trebui să fie o decizie împărtășită între medic și pacientă, adaugă el.