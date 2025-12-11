Conexiunea nas-creier îți poate influența silueta. Cercetătorii au identificat, potrivit mpg.de, o legătură directă între nas și celule nervoase din creier care declanșează senzația de sațietate atunci când se miroase mâncarea.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Mecanismul de acțiune: celulele nervoase se activează la mirosul mâncării, reducând apetitul, dar sunt inhibate odată ce începe alimentația.

Totuși, ca impact asupra obezității, trebuie spus că același grup de celule nervoase nu a fost activat la șoarecii obezi.

Însă, rezultatele cercetătrii sunt relevante pentru terapia comportamentală a obezității, subliniind rolul mirosului în reglarea apetitului.

Grup de celule din creier, activat de mirosul mâncărurilor

Fără foame după gătit? Un nou grup de celule nervoase este responsabil pentru acest fenomen, după cum a descoperit un colectiv de cercetare de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Metabolismului, în cadrul unor studii realizate pe șoareci. Cercetătorii au descoperit o legătură directă de la nas către un grup de celule nervoase din creier, care sunt activate de mirosul mâncării și care, atunci când sunt active, declanșează senzația de sațietate. Acest efect nu a fost observat la șoarecii obezi. Descoperirea sugerează că, în tratarea obezității, recomandările privind expunerea la mirosul mâncării înainte de masă ar trebui adaptată în funcție de greutatea persoanei.

Studiul a dovedit răspunsul la mirosurile alimentare

Cercetătorii au folosit scanări cerebrale pentru a investiga ce regiuni ale creierului șoarecilor răspund la mirosurile alimentare și au identificat un nou grup de celule nervoase, localizat în septul medial al creierului. Aceste celule nervoase reacționează în două etape: atunci când șoarecele simte mirosul mâncării, celulele se activează și produc o senzație de sațietate. Acest lucru se întâmplă în câteva secunde, deoarece celulele sunt conectate direct la bulbii olfactivi. Ele reacționează la diferite mirosuri de alimente, dar nu la alte tipuri de mirosuri. Când șoarecii încep să mănânce, celulele sunt inhibate. În ansamblu, șoarecii mâncau mai puțin atunci când aceste celule erau active înaintea mesei.

„Credem că acest mecanism ajută șoarecii să se protejeze de prădători în natură. Mâncând pentru perioade mai scurte, își reduc șansele de a fi prinși”, explică Janice Bulk, unul dintre autorii studiului.

Excesul de greutate perturbă percepția mirosului

La șoarecii obezi, același grup de celule nervoase nu a fost activat atunci când aceștia puteau mirosi mâncarea. Șoarecii nu se simțeau mai sătui și nu mâncau mai puțin. Autorii subliniază că se știe deja că obezitatea perturbă sistemul olfactiv, inclusiv activitatea neuronală din bulbii olfactivi. Noul grup de celule nervoase identificat ar putea fi, de asemenea, afectat de obezitate.

Oamenii reacționează similar la mirosul mâncărurilor

Creierul uman conține același grup de celule nervoase ca și cel al șoarecilor, însă nu se știe, încă, dacă acestea reacționează la mirosurile de mâncare. Studii realizate de alte grupuri de cercetare au arătat că mirosirea anumitor arome, înainte de masa, poate reduce apetitul oamenilor. În schimb, alte studii au arătat că persoanele supraponderale mănâncă semnificativ mai mult în aceeași situație.

Obiceiurile alimentare și mirosul mâncărurilor

„Rezultatele noastre evidențiază cât de esențial este să luăm în considerare simțul mirosului în reglarea apetitului și în dezvoltarea obezității. Studiul nostru arată cât de mult sunt influențate obiceiurile alimentare din viața cotidiană de mirosul mâncării. Cum am descoperit că acest mecanism reduce apetitul doar la șoarecii slabi, și nu la cei obezi, studiul nostru deschide o nouă cale pentru prevenirea supraalimentării în obezitate”, spune Sophie Steculorum, autoarea principală a studiului și conducătoarea grupului de cercetare de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Metabolismului.

Ce mirosuri calmează foamea

Studiile în neurobiologie arată că receptorii olfactivi pot transmite creierului semnale de sațietate chiar înainte de a mânca. Unele arome chiar îți pot da senzația că ești sătul, pentru că au capacitatea de a activa hormonii ce stopează senzația de foame

Vanilia, de exemplu, poate reduce pofta de dulce. În cadrul unui experiment derulat la Spitalul St. George din Londra, persoanele care au purtat plasturi cu vanilie au raportat o scădere semnificativă a poftelor de ciocolată.

De asemenea, aromele de mere verzi și banane au același efect, ele reducând senzația de foame și, implicit, și cantitatea de alimente pe care o consumi. Chiar și aroma de ciocolată neagră te poate ajuta. Ea reduce nivelul grelinei (hormonul foamei), deci vei mânca mai puțin.

Menta, bananele și grapefrutul nu doar că îți scad senzația de foame, dar sunt mirosuri ce au și proprietatea de a-ți accelera metabolismul.

Așadar, dacă vrei să păcălești foamea și să o ții sub control, miroase aceste alimente.