De multe ori auzim că Paștele este mai „blând” decât alte sărbători din punct de vedere alimentar. Fără sarmale în cantități industriale sau mese întinse pe zile întregi, ca de Crăciun sau Revelion, dar este oare chiar așa?
Realitatea este că masa de Paște poate deveni rapid o bombă calorică, mai ales după o perioadă de post, când tentația de a compensa este mare. Vremea devine mai frumoasă, parcă simțim nevoia să ne bucurăm tot mai mult de tot ce e în jurul nostru.
La prima vedere, meniul pare simplu: ouă, drob, friptură de miel, cozonac, salate de tot soiul. Fără salată de boeuf musai și fără tort. Pare ceva lipsit de capcane.
Însă combinația dintre grăsimi + proteine + zahăr, consumate într-un interval scurt, face ca aportul caloric să crească rapid, uneori fără să realizăm. Chiar dacă știi că nu îți fac bine făinoasele și grăsimile în exces și la prepararea lor folosești rețete mai dietetice, felul în care mâncăm, dinamica meselor și faptul că peste tot este mâncare ne fac să consumăm cantități mari de mâncare, uriașe față de consumul nostru de zi cu zi.
Iată o estimare realistă pentru o singură masă:
Total: 1.200 – 1.500 kcal într-o singură masă
Dacă adăugăm gustări, încă o felie de cozonac sau „ciuguleli”, se poate ajunge ușor la 3.000+ kcal într-o zi, fără să pară excesiv.
Ce aduce cele mai multe calorii pe masa de Paște?
Ouăle și drobul sunt moderate ca aport caloric, dar devin problematice în combinații și cantități mari.
Dacă vrei să te bucuri de preparate fără să depășești un aport zilnic rezonabil:
Mic dejun / prima masă:
Prânz:
Desert:
Cheia este distribuția pe parcursul zilei, nu concentrarea într-o singură masă. Este important să adaugi alimente ca să le guști, nu ca să îți faci plinul de fiecare dată.
Rețetele moderne pot reduce semnificativ aportul caloric sau, dimpotrivă, îl pot crește. Compară întotdeauna și din punct de vedere caloric rețetele, nu doar dacă ele exclud o grupă mare de nutrienți. Sigur că, în fața caloriilor, alergiile sau intoleranțele au prioritate.
În total, poți reduce 300–500 kcal/zi fără să simți că „ții dietă” și fără să afectezi gustul preparatului final. Merită efortul.
Răspunsul scurt: da, dar nu atât de mult pe cât pare sau pe cât ne apasă vinovăția. Nu trebuie uitat că atunci când mâncăm preponderent carbohidrați, retenția de apă este mare. Nu înseamnă că tot acest exces pe cântar este grăsime pură. De multe ori, proporția de grăsime este mică, iar majoritar este vorba de conținut intestinal și retenție de apă. După câteva zile de revenire la stilul obișnuit de a mânca, cântarul devine din nou prietenos. Dacă ar fi fost grăsime pură în plus, nu am fi putut să scăpăm de ea atât de rapid.
Pentru a acumula 1 kg de grăsime corporală, este nevoie de un surplus de aproximativ 7.000 kcal.
Restul kilogramelor observate pe cântar (uneori 1–2 kg) provin din retenție de apă, glicogen crescut, volum alimentar aflat în sistemul digestiv.
Acestea se reglează în câteva zile de alimentație normală.
Paștele nu este neapărat „cea mai ușoară” sărbătoare. Devine ușoară sau grea în funcție de alegerile și porțiile noastre.
Nu preparatele în sine sunt problema, ci combinațiile, cantitățile, ritmul în care mâncăm. Nu e vorba că mâncăm alimente mai calorice, ci că mâncăm mult peste cât avem nevoie și aproape continuu.
Te poți bucura de tot ce îți place fără excese, dacă îți gestionezi mesele pe parcursul zilei.
Nu este vorba de a renunța la preparatele cu care am crescut, ci de a mânca mai puțin, de a le găti cu mai puține grăsimi și zahăr și de a avea pauze de 4–5 ore între mese, în care să consumăm doar apă și să ne mișcăm.
