România are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Prețurile sunt cu 20% sub media UE

26 iun. 2026, Retail
România are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Prețurile sunt cu 20% sub media UE
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România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Uniunea Europeană, ocupând locul al doilea după Bulgaria în clasamentul general al prețurilor. La categoria alimentelor și băuturilor nealcoolice, însă, țara noastră se află pe primul loc, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), pe baza calculelor Eurostat, relatează Mediafax.

România, cea mai ieftină țară din UE pentru alimente

România înregistrează cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană la grupa „Alimente și băuturi nealcoolice”, acestea reprezentând doar 80% din media europeană. Categoria include produse de bază precum pâinea, carnea, laptele, ouăle, fructele, legumele, apa, cafeaua și băuturile răcoritoare.

În clasament urmează Slovacia, unde prețurile la alimente sunt cu 17% sub media Uniunii Europene, apoi Polonia și Cehia, cu niveluri cu aproximativ 10% mai mici decât media europeană. La polul opus se află Luxemburg și Danemarca, statele cu cele mai ridicate prețuri pentru această categorie.

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România rămâne printre cele mai ieftine state din Uniunea Europeană

Per ansamblu, nivelul prețurilor bunurilor și serviciilor destinate consumului final al gospodăriilor este în România cu 35% sub media Uniunii Europene. Singura țară cu un nivel mai redus al prețurilor este Bulgaria, unde acestea sunt cu 37% sub media europeană.

La celălalt capăt al clasamentului se află Danemarca, unde prețurile sunt cu 40% peste media UE. Urmează Irlanda, cu un nivel cu 36% peste media europeană, Luxemburg, cu 32%, iar Suedia și Finlanda, cu câte 21% peste media Uniunii Europene.

Prețuri mici și la recreere, transport și restaurante

Datele INS mai arată că România are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană și la categoria „Recreere, sport și cultură”, unde nivelul este cu 37% sub media UE.

În cazul transportului, prețurile din România sunt cu 20% mai mici decât media europeană, iar serviciile de restaurante și cazare sunt cu 41% sub media Uniunii Europene.

În schimb, Bulgaria este statul membru cu cele mai reduse prețuri la băuturile alcoolice și produsele din tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și la cheltuielile pentru locuință, inclusiv apă, energie electrică, gaze și alți combustibili.

Puterea de cumpărare este încă sub media europeană

Deși România se remarcă prin nivelul redus al prețurilor, puterea de cumpărare rămâne sub media Uniunii Europene. Produsul intern brut pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, este cu 22% sub media UE, la același nivel cu Croația și peste Ungaria, care se situează cu 24% sub media europeană.

Cele mai ridicate niveluri ale PIB-ului pe locuitor se înregistrează în Luxemburg și Irlanda, unde acestea depășesc media Uniunii Europene cu 139%, respectiv 138%. La coada clasamentului se află Bulgaria și Grecia, ambele cu valori cu aproximativ 32% sub media UE.

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