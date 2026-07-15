Serile dedicate meciurilor din competițiile internaționale de fotbal au schimbat obiceiurile de consum ale românilor. Pe lângă preparatele comandate din restaurante, mulți au apelat și la supermarketuri pentru a-și pregăti gustările de acasă.

Datele analizate de Wolt România arată că cele mai mari creșteri au fost înregistrate în categoria produselor din retail. Căpșunile au ocupat primul loc, urmate de băuturile carbogazoase și de biscuiții cu cremă de cacao. Analiza compară comenzile plasate între 11 și 28 iunie 2026 cu cele din perioada 24 mai – 10 iunie, înainte de începerea competiției.

Cel mai spectaculos avans a fost consemnat de căpșuni. Comenzile pentru acest produs au crescut cu peste 1.100% față de perioada anterioară.

Pe locul al doilea s-a situat un pachet de băutură carbogazoasă format din două sticle de câte doi litri. Acesta a înregistrat o creștere de peste 800%.

Biscuiții cu cremă de cacao au completat podiumul, cu un avans de peste 650%.

În topul celor mai comandate produse s-au mai aflat bananele, pepenele verde și brânza cottage. Toate au înregistrat creșteri de peste 500%.

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Românii au comandat mai des și apă plată la recipient de cinci litri, cartofi congelați, roșii românești și pâine albă feliată. Potrivit companiei Wolt, aceste evoluții arată că utilizatorii au apelat la platformă nu doar pentru gustările din timpul meciurilor, ci și pentru cumpărăturile necesare pregătirii meselor acasă.

Sushi-ul a avut cea mai rapidă creștere în restaurante

În categoria restaurantelor, surpriza perioadei a fost sushi-ul. Comenzile pentru preparatele japoneze au crescut cu aproape 350%, fiind cele mai dinamice din întreaga categorie.

Pe locul următor s-au clasat meniurile combo cu burgeri. Acestea au înregistrat un avans de peste 310%.

Cartofii prăjiți au avut și ei o evoluție puternică, cu o creștere de aproape 300%.

Românii nu s-au limitat doar la preparatele principale. Maioneza s-a numărat printre produsele cu cea mai mare creștere, comenzile fiind mai mari cu peste 250%. Potrivit Wolt, jumătate dintre primele zece preparate cu cea mai rapidă creștere au fost meniuri combo cu burgeri.

Tot mai mulți români au comandat împreună

Serile de fotbal au adus și o creștere a comenzilor de grup. La nivel național, acestea au fost cu aproape 10% mai numeroase decât înaintea competiției. Funcția permite mai multor persoane să adauge produse în aceeași comandă, fiecare alegându-și propriile preparate.

Reprezentanții Wolt spun că meciurile importante îi determină pe oameni să se întâlnească mai des cu prietenii sau familia, iar comenzile comune devin parte din experiența urmăririi partidelor.

Au crescut și comenzile pentru animale de companie

Perioada competiției a influențat și comenzile din categoria non-food. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la produsele pentru animale de companie. Acestea au avansat cu aproape 25% față de perioada de referință.

Electronicele s-au situat pe locul al doilea, cu o creștere de peste 15%. Au urmat produsele de beauty și îngrijire, precum și cele farmaceutice, ambele cu avansuri de aproximativ 5%.

Datele arată că, în timpul competiției, utilizatorii au folosit platforma nu doar pentru mâncare, ci și pentru cumpărăturile urgente din viața de zi cu zi.