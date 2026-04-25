Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.
Luni 27 aprilie
- Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.
- La prânz avem o friptură de curcan cu cartofi la cuptor.
- La cină, salată de măr, legume și sos de iaurt.
Marți 28 aprilie
- La micul dejun bem un kefir și ne facem un sandwich cu ou și avocado.
- La prânz pregătim o ciorbă de legume cu multe zarzavaturi: lobodă, untișor, dar și cartofi și rădăcinoase.
- Seara, salată de fasole verde cu alune și lămâie.
Miercuri 29 aprilie
- Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva căpșuni și curmale.
- Pentru prânz ne-ar prinde bine un pește, fie el somon sau pește alb. Îl punem la cuptor cu sparanghel și ciuperci. Putem face și mămăligă.
- Și pe seară din resturile de mămăligă de la prânz pregătim un bulz la cuptor.
Joi 30 aprilie
- La micul dejun, o felie de banana bread.
- La masa de prânz, chiftele din carne de porc și salată de varză.
- Iar seara, o omletă care se prepară fix într-un minut.
Vineri 1 mai
- Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.
- La prânz facem un grătar, ca de 1 mai: cu mici, ceafă de porc, pulpe de pui și multe legume puse tot la grill. Nu uitați de mujdei și pâine prăjită.
- Iar pe seară, o salată de fructe, pentru digestie.
Sâmbătă 2 mai
- Dimineață începem cu ouă poșate și salată de castraveți.
- La prânz, sigur au mai rămas bucăți de carne la grătar. Putem face o tochitură cu garnitură de murături.
- Iar seara, preparăm o cremă de fasole sau de linte.
Duminică 3 mai
- Pentru dimineață o clătită, cu dulce sau sărat, după gust.
- La prânz, vinete umplute cu carne de vită.
- Iar pentru seară, facem o salată de ton, porumb și sos de maioneză ori iaurt.
