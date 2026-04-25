Ce se întâmplă în corp când renunți la zahăr / Experimentul personal al unui tinere scoate la iveală efecte surprinzătoare

25 apr. 2026, Nutriție
Cuprins
  1. Se schimbă percepția gustului
  2. Relația cu mâncarea se schimbă

Renunțarea la zahăr este o provocare tot mai populară, pe fondul preocupărilor legate de sănătate. Un material publicat de BBC Future analizează experiența unei tinere care a decis să elimine zahărul din alimentație. Rezultatele arată că efectele sunt complexe, uneori neplăcute la început, dar cu beneficii vizibile pe termen mediu.

Primele zile sunt, potrivit relatării, cele mai dificile. Organismul reacționează ca în cazul unui sevraj. Apar dureri de cap, oboseală, iritabilitate și o nevoie constantă de dulce. Aceste simptome sunt legate de modul în care zahărul influențează creierul, activând sistemul de recompensă și eliberarea de dopamină.

După această perioadă inițială, corpul începe să se adapteze. Nivelul de energie devine mai stabil, fără fluctuațiile bruște asociate consumului de zahăr. De asemenea, senzația de foame se reglează, iar nevoia de gustări frecvente scade.

Se schimbă percepția gustului

Un alt efect important este schimbarea percepției gustului. După câteva săptămâni fără zahăr adăugat, alimentele naturale, precum fructele, pot părea mult mai dulci decât înainte. Această recalibrare a gustului reduce dependența de produsele procesate și ajută la menținerea unui regim alimentar mai echilibrat. Pe termen mai lung, beneficiile devin mai evidente. Persoana care a renunțat la zahăr a raportat pierdere în greutate, îmbunătățirea digestiei și o stare generală mai bună. Eliminarea „caloriilor goale” din dulciuri și băuturi zaharoase contribuie la aceste rezultate.

Totuși, experiența nu este uniform pozitivă. În unele cazuri pot apărea probleme precum dificultăți de somn sau senzația de lipsă de energie, în primele săptămâni. De asemenea, zahărul este prezent în multe produse aparent nesuspecte, ceea ce face procesul de eliminare mai dificil decât pare la prima vedere.

Relația cu mâncarea se schimbă

Un aspect interesant evidențiat de material este legătura dintre zahăr și comportamentul alimentar. Fără dulciuri, relația cu mâncarea se schimbă. Dispar poftele intense, iar deciziile alimentare devin mai conștiente. În același timp, tentația poate reveni rapid dacă zahărul este reintrodus în dietă.

Specialiștii subliniază că eliminarea completă a zahărului nu este întotdeauna necesară sau realistă. Multe alimente sănătoase conțin zaharuri naturale. În schimb, reducerea zahărului adăugat este considerată o strategie eficientă pentru îmbunătățirea sănătății generale. Astfel, renunțarea la zahăr poate produce schimbări semnificative în organism. De la simptomele inițiale de sevraj până la stabilizarea energiei și reducerea poftelor, procesul este unul gradual. Experiența arată că beneficiile există, dar vin cu un efort de adaptare și disciplină alimentară.

Pe aceeași temă

Nutriție
24 apr.
Cum poți să reduci riscul de cancer colorectal? Dr. Marina Leontescu, medic specialist radioterapie, recomandă: Fără carne roșie, alcool și alimente procesate
Nutriție
24 apr.
De ce nu e suficient deficitul caloric atunci când vrei să slăbești? Tania Fântână (nutriționist): „Restricția extremă de calorii crește cortizolul (hormonul stresului), ceea ce poate duce la retenție de apă și dificultăți în slăbire”
Nutriție
24 apr.
Simți teamă față de anumite alimente? Psihologul Bogdan Cotigă explică ce este fobia alimentară, de ce apare, cum se manifestă și ce poți face pentru a o depăși: „Intervenția psihologică joacă un rol esențial”
Nutriție
23 apr.
Ai făcut excese alimentare, nu te simți bine și crezi că te-ar ajuta un ceai? Dr. Mirel Mogoș explică de ce nu funcționează întotdeauna acest remediu: „Nu există detoxifiere cu ceai! Rinichii și ficatul tău se ocupă de asta”
Nutriție
23 apr.
Ce tip de ulei de măsline este cu adevărat benefic pentru creier / Studiul care leagă alimentația de sănătatea cognitivă
Cele mai noi articole

Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile/ Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai
Aproape 600 de kilograme de scrumbie, confiscate la o pensiune din Delta Dunării / Peștele nu avea acte de proveniență, iar întreaga cantitate va fi distrusă
Pește alterat, produse fără trasabilitate și condiții improprii de depozitare / ANPC a sancționat peste 800 de operatori economici cu amenzi de peste 4,17 milioane de lei și sute de avertismente
VIDEO | Chef Traian Galleguillos: „Nu complicați grătarul de vită. Carnea bună are nevoie de puțin: sare, pier, puțin unt și 2 crenguțe de rozmarin” / Cum să faci un grătar „corect” de 1 mai
SUA cumpără grâu de panificație din Polonia, în căutarea unor prețuri mai mici / Diferențele de cost schimbă fluxurile comerciale
