Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 4,17 milioane de lei în urma unei ample acțiuni de control desfășurate la nivel național în perioada 20–24 aprilie 2026. Verificările au vizat peste 1.300 de operatori economici, iar principalele probleme au fost descoperite la produsele cu grad ridicat de perisabilitate, în special cele pescărești. Potrivit datelor oficiale transmise de instituție și citate de Agerpres, bilanțul controalelor indică un număr ridicat de abateri și măsuri drastice.

În urma verificărilor, inspectorii ANPC au aplicat 869 de amenzi contravenționale, 611 avertismente, sancțiuni totale de peste 4,17 milioane de lei.

Pe lângă sancțiunile financiare, autoritățile au dispus și retragerea produselor neconforme de pe piață. Produse în valoare de peste 110.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar alte produse, în valoare de peste 400.000 de lei, au fost retrase temporar până la remedierea problemelor.

În plus, activitatea a 18 operatori economici a fost suspendată temporar până la corectarea deficiențelor constatate.

Nereguli grave la produsele din pește

Cele mai multe neconformități au fost identificate în zona produselor pescărești, considerate sensibile din punct de vedere sanitar. Inspectorii au descoperit operațiuni de feliere, porționare și filetare a peștelui realizate fără autorizație. În unele cazuri, produsele din pește erau expuse spre vânzare lângă produse de cofetărie congelate, precum torturile, ceea ce ridică probleme de contaminare încrucișată.

Alte probleme grave au fost constatate la peștele congelat, unde s-au observat acumulări mari de gheață în ambalaje, arsuri de congelare și degradarea calității produselor. Inspectorii au găsit și pește proaspăt cu modificări evidente de culoare și textură, semne clare de alterare.

Printre cele mai grave abateri s-a și numărat comercializarea produselor fără elemente de identificare și caracterizare. Lipsa trasabilității înseamnă imposibilitatea de a verifica proveniența produselor și condițiile în care acestea au fost manipulate. De asemenea, în mai multe unități, atât produsele finite, cât și materiile prime nu aveau informațiile necesare pentru identificare.

În interiorul unor ambalaje au fost găsite acumulări de condens, semn al unor probleme de depozitare și conservare.

Condiții improprii de igienă

Controalele au scos la iveală și probleme serioase de igienă. În unele spații, agregatele frigorifice aveau depuneri consistente de reziduuri alimentare și lichid sangvinolent. Pardoselile erau deteriorate, cu fisuri, zone lipsă și acumulări mari de murdărie.

Inspectorii au găsit și ustensile sau echipamente uzate excesiv, cu impurități aderente și urme de murdărie. Aceste condiții pot pune în pericol siguranța alimentară și sănătatea consumatorilor.

Pe lângă problemele de igienă și calitate, ANPC a constatat și lipsa afișării prețurilor sau a altor informații esențiale pentru consumatori. Aceste obligații sunt esențiale pentru ca oamenii să poată face alegeri informate atunci când cumpără produse alimentare.

Reprezentanții ANPC transmit că acțiunile de control vor continua în perioada următoare, în special în sectoarele considerate cu risc ridicat.

Autoritatea atrage atenția că produsele perisabile, precum peștele, necesită condiții stricte de manipulare, depozitare și comercializare.