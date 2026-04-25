Mai mulți cumpărători din Statele Unite au achiziționat în ultimele săptămâni grâu de panificație din Polonia. Această mișcare reflectă presiunea tot mai mare exercitată de prețurile ridicate de pe piața internă americană. Potrivit unor traderi europeni citați de Reuters, morile din SUA caută alternative mai ieftine pentru aprovizionare, arată Agerpres.

Achizițiile vizează grâu din noua recoltă poloneză din vara anului 2026, iar livrările sunt programate pentru perioada septembrie-decembrie.

Estimările privind volumul exact al tranzacțiilor diferă de la un trader la altul. Un trader din Polonia susține că au fost vândute patru transporturi de grâu de panificație, fiecare cu o capacitate de 30.000 de tone. Asta ar însemna un total de aproximativ 120.000 de tone destinate facilităților de procesare de pe coasta de est a SUA.

Alți traderi europeni oferă cifre mai prudente. Un trader german estimează că au fost vândute între două și patru transporturi de aceeași dimensiune. În timp ce un alt comerciant german vorbește despre două transporturi confirmate.

Chiar și în varianta minimă, volumele sunt relevante și arată un interes clar al pieței americane pentru grâul european.

Diferența de preț face diferența

Principalul motiv al acestor achiziții este diferența de preț dintre grâul american și cel european. Potrivit traderilor, grâul de iarnă din SUA se tranzacționează în prezent la aproximativ 250–253 de dolari pe tonă, în condiții FOB pentru livrările din luna mai. Prin comparație, grâul din regiunea Mării Baltice, inclusiv cel polonez, are un preț de aproximativ 238–240 de dolari pe tonă FOB. Diferența de 12–15 dolari pe tonă devine semnificativă atunci când este aplicată unor volume mari.

Traderii spun că această strategie nu este nouă. „Morile din SUA par să caute alternative mai ieftine la grâul scump din SUA”, a declarat un trader german. Acesta a explicat că importurile din Polonia au devenit o soluție recurentă în perioadele în care piața americană devine prea scumpă. „Morile din SUA au cumpărat frecvent din Polonia în ultimii ani, atunci când prețurile interne au fost considerate prea mari”, a adăugat traderul. Această flexibilitate în aprovizionare permite procesatorilor americani să reducă presiunea costurilor.

Europa de Est câștigă teren pe piața globală

Polonia devine tot mai vizibilă pe piața internațională a cerealelor, în special datorită poziționării sale logistice și prețurilor competitive. Accesul la porturile din regiunea Mării Baltice oferă exportatorilor polonezi un avantaj important în livrările transatlantice.

În același timp, cererea venită din SUA este un semnal că fluxurile tradiționale de aprovizionare se pot schimba rapid atunci când diferențele de preț devin semnificative.

Piața mondială a cerealelor rămâne extrem de volatilă. Deciziile de achiziție sunt influențate tot mai mult de diferențele regionale de preț, costurile logistice și perspectivele noilor recolte. Importurile americane din Polonia arată că, într-o economie globalizată, chiar și marii producători agricoli pot deveni cumpărători externi. Mai ales atunci când piața internă nu mai este competitivă.

Pentru exportatorii europeni, această situație poate reprezenta o oportunitate importantă într-un sezon agricol în care competiția pentru piețele externe va fi tot mai intensă.