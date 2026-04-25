Aproximativ 600 de kilograme de scrumbie au fost confiscate de autorități în urma unui control desfășurat la o pensiune din localitatea Uzlina, după ce administratorii nu au putut prezenta documente de proveniență pentru marfa destinată comercializării. Acțiunea a fost realizată în urma unei verificări comune a polițiștilor și medicilor veterinari, iar întreaga cantitate de pește a fost indisponibilizată.

Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, cazul este acum cercetat penal.

Verificările au fost efectuate vineri de polițiști din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în colaborare cu inspectorii Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea. Controlul a vizat punctul de lucru al unei societăți comerciale care desfășura activitate în cadrul unei pensiuni din Uzlina.

În timpul verificărilor, autoritățile au descoperit aproximativ 600 de kilograme de pește din specia Scrumbie.

Fără documente de proveniență

Potrivit polițiștilor, peștele era destinat comercializării în cadrul unității turistice, însă administratorii nu au putut prezenta documentele legale care să ateste proveniența mărfii. Lipsa acestor documente reprezintă o încălcare gravă a legislației privind trasabilitatea produselor alimentare de origine animală. Trasabilitatea este esențială pentru verificarea circuitului produselor și pentru siguranța consumatorilor.

În urma constatărilor, autoritățile au decis indisponibilizarea întregii cantități de pește. Cele aproximativ 600 de kilograme de scrumbie au fost predate către DSVSA Tulcea. Aici s-a dispus măsura distrugerii, conform prevederilor legale.

Această măsură este aplicată pentru a elimina orice risc pentru sănătatea publică.

Pe lângă confiscarea produselor, polițiștii au deschis un dosar penal. Ancheta vizează comercializarea de pește și alte produse acvatice fără documente legale de proveniență, faptă care intră sub incidența legislației penale. Oamenii legii urmează să stabilească întreaga situație și eventualele responsabilități.

Autoritățile reamintesc tuturor operatorilor economici obligația de a respecta normele privind proveniența, depozitarea și comercializarea produselor de origine animală. Respectarea acestor reguli este esențială nu doar pentru legalitate, ci și pentru protejarea sănătății consumatorilor.