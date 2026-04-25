Aproape 600 de kilograme de scrumbie, confiscate la o pensiune din Delta Dunării / Peștele nu avea acte de proveniență, iar întreaga cantitate va fi distrusă

25 apr. 2026, Articole / Reportaje
Aproape 600 de kilograme de scrumbie, confiscate la o pensiune din Delta Dunării / Peștele nu avea acte de proveniență, iar întreaga cantitate va fi distrusă
Aproximativ 600 de kilograme de scrumbie au fost confiscate de autorități în urma unui control desfășurat la o pensiune din localitatea Uzlina, după ce administratorii nu au putut prezenta documente de proveniență pentru marfa destinată comercializării. Acțiunea a fost realizată în urma unei verificări comune a polițiștilor și medicilor veterinari, iar întreaga cantitate de pește a fost indisponibilizată.

Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, cazul este acum cercetat penal.

Verificările au fost efectuate vineri de polițiști din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în colaborare cu inspectorii Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea. Controlul a vizat punctul de lucru al unei societăți comerciale care desfășura activitate în cadrul unei pensiuni din Uzlina.

În timpul verificărilor, autoritățile au descoperit aproximativ 600 de kilograme de pește din specia Scrumbie.

Fără documente de proveniență

Potrivit polițiștilor, peștele era destinat comercializării în cadrul unității turistice, însă administratorii nu au putut prezenta documentele legale care să ateste proveniența mărfii. Lipsa acestor documente reprezintă o încălcare gravă a legislației privind trasabilitatea produselor alimentare de origine animală. Trasabilitatea este esențială pentru verificarea circuitului produselor și pentru siguranța consumatorilor.

În urma constatărilor, autoritățile au decis indisponibilizarea întregii cantități de pește. Cele aproximativ 600 de kilograme de scrumbie au fost predate către DSVSA Tulcea. Aici s-a dispus măsura distrugerii, conform prevederilor legale.

Această măsură este aplicată pentru a elimina orice risc pentru sănătatea publică.

Pe lângă confiscarea produselor, polițiștii au deschis un dosar penal. Ancheta vizează comercializarea de pește și alte produse acvatice fără documente legale de proveniență, faptă care intră sub incidența legislației penale. Oamenii legii urmează să stabilească întreaga situație și eventualele responsabilități.

Autoritățile reamintesc tuturor operatorilor economici obligația de a respecta normele privind proveniența, depozitarea și comercializarea produselor de origine animală. Respectarea acestor reguli este esențială nu doar pentru legalitate, ci și pentru protejarea sănătății consumatorilor.

România, 17 medalii la Concours Mondial de Bruxelles 2026. Un rosé din Transilvania, desemnat „Revelația națională”
România, 17 medalii la Concours Mondial de Bruxelles 2026. Un rosé din Transilvania, desemnat „Revelația națională”
Războiul lovește agricultura mondială / Terenurile minate din Ucraina reduc producția și cresc costurile alimentare
Războiul lovește agricultura mondială / Terenurile minate din Ucraina reduc producția și cresc costurile alimentare
Miele prezintă la Milano Design Week 2026 o nouă viziune asupra bucătăriei: un spațiu care se adaptează utilizatorului
Miele prezintă la Milano Design Week 2026 o nouă viziune asupra bucătăriei: un spațiu care se adaptează utilizatorului
UE amână interzicerea substanțelor toxice / Critici dure privind „lipsa de voință politică” și efecte directe asupra mediului și sănătății publice
UE amână interzicerea substanțelor toxice / Critici dure privind „lipsa de voință politică” și efecte directe asupra mediului și sănătății publice
Ce se întâmplă în corp dacă reduci contactul alimentelor cu plasticul? Studiu: efecte în doar 7 zile
Ce se întâmplă în corp dacă reduci contactul alimentelor cu plasticul? Studiu: efecte în doar 7 zile

VIDEO | Chef Traian Galleguillos: „Nu complicați grătarul de vită. Carnea bună are nevoie de puțin: sare, pier, puțin unt și 2 crenguțe de rozmarin” / Cum să faci un grătar „corect” de 1 mai
VIDEO | Chef Traian Galleguillos: „Nu complicați grătarul de vită. Carnea bună are nevoie de puțin: sare, pier, puțin unt și 2 crenguțe de rozmarin” / Cum să faci un grătar „corect” de 1 mai
SUA cumpără grâu de panificație din Polonia, în căutarea unor prețuri mai mici / Diferențele de cost schimbă fluxurile comerciale
Ce se întâmplă în corp când renunți la zahăr / Experimentul personal al unui tinere scoate la iveală efecte surprinzătoare
Cum ajung rețelele sociale precum TikTok sau YouTube să influențeze obiceiurile alimentare ale copiilor / Publicitatea ascunsă și trendurile online ridică semne de alarmă
Ce este hasmațuchi și cum poate fi folosit în bucătărie / Vlad Logigan (actor): „Am venit în Obor pentru hațmațuchi. Nu are nimeni, toți se uită mirați când întreb. De parcă întreb de codul lui da Vinci”