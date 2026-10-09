Să îți iei mâncare de acasă la birou este perfect pentru sănătate și buget, dar în practică, obiceiul devine adesea greu de menținut. Lipsa de timp, lipsa de inspirație și rutina transformă prânzul la serviciu într-o experiență neatrăgătoare, favorizând greșeli care îți pot da peste cap dieta sănătoasă.

Experții în nutriție explică care sunt cele mai frecvente capcane și cum îți poți construi caserola ideală fără să-ți complici viața.

Cele 4 greșeli frecvente pe care să le eviți

Esther Miranda (nutriționistă la Spitalul Universitar din Madrid) și Sandra Moñino (nutriționistă și autoarea cărții „Adio inflamației”) pun accent pe principalele erori făcute când ne pregătim prânzul:

Din lipsă de timp și idei, tindem să mâncăm zilnic aceleași preparate. În timp, prânzul devine un chin și renunțăm la a ne lua o caserolă cu mâncare de acasă. Din dorința de a căra o singură caserolă, alegem adesea un singur ingredient, cum ar fi doar o porție de paste sau doar fasole verde, sacrificând nutrienții esențiali. Reducerea drastică a cantității din dorința de a mânca „ușor” este o capcană. O porție prea mică va duce la apariția foamei la doar câteva ore distanță, determinându-te să apelezi la gustări nesănătoase. O salată compusă doar din frunze, roșii și puțin ton nu oferă energia necesară. Pe lângă faptul că nu creează sațietate, nu asigură nici suportul nutritiv de care corpul are nevoie pentru restul zilei. Este o mâncare sănătoasă, dar insuficientă. O salată „capcană”.

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Ce trebuie să conțină caserola ideală?

Pentru un prânz echilibrat și saturat, formula de bază trebuie să îmbine patru elemente cheie: legume, proteine, carbohidrați complecși și o sursă de grăsimi sănătoase, scrie ABC.

1. Carbohidrați de calitate

Îți oferă energia necesară pentru a-ți menține concentrarea la locul de muncă. Cele mai practice opțiuni pentru caserolă sunt:

Orez sau paste integrale

Cușcuș integral

Quinoa

Cartof simplu sau cartof dulce

Pâine integrală

2. Surse de proteine

Sunt esențiale pentru sațietate. Poți alege din:

Leguminoase (linte, năut, fasole) sau tofu.

Carne de pui, curcan, carne slabă de porc/vită sau ouă fierte.

Deși excelent nutrițional, peștele poate fi mai dificil de luat la birou din cauza mirosului puternic la reîncălzire și a conservării mai delicate.

3. Legume

Ar trebui să ocupe (ideal) jumătate din farfurie/caserolă și pot fi consumate crude (salate) sau preparate (la abur, la cuptor, sote).

4. Grăsimi sănătoase

Completarea mesei cu puțin ulei de măsline extravirgin, avocado, semințe sau nuci ajută la absorbția vitaminelor și prelungește senzația de sațietate.