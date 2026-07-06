Autoritățile din Grecia au început să instaleze primele bariere plutitoare menite să împiedice accesul peștelui-balon argintiu (Lagocephalus sceleratus) în zonele frecventate de înotători. Specia invazivă, considerată printre cele mai periculoase din Marea Mediterană, s-a răspândit în ultimii ani pe fondul încălzirii apelor, notează Mediafax.

Sistemul a fost montat în Golful Eubeei de Nord, în apropierea orașului Chalkida, la aproximativ 130 de kilometri nord de Atena. Potrivit autorităților locale, este prima măsură de acest tip implementată în Grecia, relatează The Guardian.

Un pește invaziv favorizat de schimbările climatice

Originar din regiunea Indo-Pacificului, peștele-balon argintiu a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și și-a extins rapid aria de răspândire, pe măsură ce temperatura apei a crescut.

Specia este cunoscută pentru maxilarele sale extrem de puternice, capabile să rupă plasele pescarilor și să provoace răni grave prin mușcătură.

Crucea Roșie Elenă a emis o avertizare de sănătate publică și recomandă oricărei persoane mușcate să solicite imediat asistență medicală, deoarece rănile pot provoca hemoragii severe.

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Un pește care nu trebuie consumat

Autoritățile avertizează că peștele-balon nu trebuie consumat sub nicio formă.

Carnea și organele sale conțin tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice neurotoxine cunoscute, pentru care nu există antidot. În anumite cazuri, intoxicația poate fi fatală.

Barierele vor proteja atât înotătorii, cât și plajele

Viceprimarul orașului Chalkida, Antonis Spanos, a anunțat că aproximativ 2,5 kilometri de bariere plutitoare vor fi instalați în golfurile din zonă pentru ca sezonul estival să se desfășoare în condiții de siguranță.

În următoarele săptămâni, alte aproximativ șapte kilometri de bariere vor fi montați în regiune, iar și alte municipalități din Grecia analizează implementarea unor sisteme similare.

Potrivit autorităților, barierele au fost testate și aprobate înainte de instalare și sunt concepute pentru a opri atât peștii-balon, cât și meduzele, care au creat probleme pe mai multe plaje elene vara trecută.

Grecia și Cipru încearcă să reducă populația speciei

Invazia peștelui-balon afectează întreaga zonă estică a Mării Mediterane.

În Cipru, autoritățile au introdus încă din 2024 un program de recompense pentru capturarea speciei, iar peste 103 tone de pești au fost deja eliminate din apele de coastă.

Grecia a lansat recent un program similar și oferă pescarilor 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-balon predat autorităților.

În plus, pescarii afectați de distrugerea plaselor și a echipamentelor beneficiază de subvenții pentru combustibil.

Peștii capturați sunt congelați și incinerați în instalații speciale ale statului.

Ce trebuie să știe turiștii

Specialiștii spun că, deși specia este foarte periculoasă și nu trebuie consumată, atacurile asupra oamenilor sunt rare.

Biologul marin Ioannis Batjakas, de la Universitatea din Marea Egee, explică faptul că peștii-balon nu atacă în mod obișnuit oamenii și devin agresivi doar dacă sunt provocați.

În schimb, aceștia reprezintă o amenințare serioasă pentru ecosistemele marine și pentru activitatea pescarilor.

Pentru turiștii care își petrec vacanța în Grecia, recomandările autorităților sunt simple: să respecte avertismentele afișate pe plaje, să evite atingerea speciilor marine necunoscute și să nu consume pești care nu provin din surse autorizate.