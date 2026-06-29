Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, dezvăluind că a ajuns să cântărească 143 de kilograme și că a suferit de obezitate morbidă, o afecțiune pe care o descrie drept „o chestiune de viață și de moarte”. În același interviu, liderul belgian a povestit și cum a renunțat definitiv la alcool în urmă cu 15 ani, relatează EFE, citată de Agerpres.

Într-un interviu acordat revistei De Zondag, Bart De Wever a explicat că a ales abstinența totală după ce și-a dat seama că nu poate consuma alcool cu moderație.

„Sunt excesiv de felul meu. Când beau, beau mult. Așa că este mai bine să nu beau deloc. Nu-mi lipsește: nu simt absolut nicio nevoie să beau alcool”, a spus premierul belgian.

Politicianul, în prezent în vârstă de 55 de ani, a mărturisit că perioada în care suferea de obezitate morbidă îi punea serios sănătatea în pericol. Până la sfârșitul anului 2012, el reușise să slăbească 58 de kilograme, ajungând la aproximativ 83 de kilograme.

De Wever a glumit că imaginea sa de bărbat supraponderal i-ar fi adus chiar un avantaj în viața publică.

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„Grasul simpatic? Da, aici asta nu este un dezavantaj. Și dacă, pe lângă asta, grasul se întâmplă să fie amuzant, acesta e premiul cel mare. Umorul negru este mai bine acceptat atunci când vine de la cineva supraponderal. Cel mai bine este să nu slăbești dacă vrei să-ți menții popularitatea”, a spus el, în glumă.

Cartofii prăjiți, doar ocazional

În Belgia, cartofii prăjiți reprezintă unul dintre simbolurile gastronomice naționale, iar consumul lor este ridicat. Recent, Mathias Diependaele declara că mănâncă cartofi prăjiți chiar și de zece ori pe săptămână.

Bart De Wever spune că și el își permite din când în când această plăcere culinară, însă cu moderație, ca parte a unui stil de viață schimbat radical.

Confesiunile premierului apar la un an după ce soția sa, Veerle Hegge, a publicat volumul De stem van mijn stilte („Vocea tăcerii mele”), în care vorbește despre lupta cu anorexia la vârsta adultă, internările repetate în spital, abuzurile sexuale suferite în copilărie și dificultățile vieții de familie în contextul carierei politice a soțului său.