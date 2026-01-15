Un bărbat de 51 de ani din Spania a reînceput să meargă datorită unei diete hipocalorice și faptului că acum stomacul său este cu 80% mai mic decât în iunie 2025, când a fost operat după ce a stat luni de zile imobilizat la pat.

„Trebuie să îmi schimb viața de zi cu zi. Cred că mă aflu în fața ultimei mele șanse. Văd deja capătul drumului, deși nu este deloc ușor”. La începutul lunii octombrie 2024, José María Fernández era conștient că sănătatea sa era la limită. Dacă nu reușea să își reducă drastic greutatea pentru a putea fi operat, ar fi murit în pat, pentru că nu se mai putea mișca. Pe atunci cântărea 360 de kilograme și își petrecea 24 de ore din 24 întins pe o saltea, scrie El Mundo.

José María trăia izolat între cei patru pereți ai unei camere din casa sa. În acei 12 metri pătrați, singurele care îi țineau companie erau pisicile. Gătea la un cuptor cu microunde pe care îl avea lângă pat, pe post de noptieră, și folosea o oală pentru a-și face nevoile, deoarece îi era imposibil să meargă la baie. Avea aproape și un frigider mic și o friteuză cu aer cald. Viața lui se rezuma la acea realitate. Până când a decis să o schimbe.

Pentru a reuși, José María a petrecut 361 de zile internat în spital. După ce a stat 11 luni acolo, supus unei diete hipocalorice stricte (nu depășea 1.000 de calorii pe zi) pe 24 iunie 2025 a suferit o intervenție de micșorare a stomacului. Medicii i l-au redus la 20% din dimensiunea naturală. La șapte luni după operație, bărbatul de 51 de ani cântărește 166 de kilograme aproape o treime din greutatea inițială.

Bărbatul locuia singur și nu se ridica din pat

Înainte de a merge la spital, José María nu se mai ridicase din pat de trei luni. Locuia singur, după moartea mamei sale. Singurele persoane care îl vizitau acasă erau asistenții de la serviciul de îngrijire la domiciliu care treceau zilnic pe acolo (o oră și jumătate dimineața și aproape două după-amiaza, de luni până sâmbătă): îi făceau cumpărăturile, îl spălau și îi făceau curat în locuință. Dar nu puteau să îl mute din loc sau să îl ajute să meargă.

„Acum sunt alt om. Sunt destul de optimist. Acum un an și jumătate, înainte de a intra în spital, nu mă puteam ridica nici cinci secunde pentru că mă asfixiam. Mersul era un vis pentru mine. În acea perioadă am ajuns la 360 de kilograme, cu siguranță, deși a fost un moment în care am încetat să mă mai cântăresc. Acum merg prin casă fără cadru. Pot face lucruri de care nici nu-mi mai aminteam, cum ar fi să merg singur la baie”, îi povestește el la telefon jurnalistului.

A fost transferat de pompieri

Aducerea lui José María la spital nu a fost simplă. 17 pompieri au fost nevoiți să îl scoată pe fereastra camerei sale cu ajutorul unei macarale și al unei platforme împrumutate de o firmă de montaj scene. S-a întâmplat la mijlocul lunii iulie 2024. Imaginile evacuării au făcut înconjurul lumii. Au apărut în jurnalele de știri din Mexic, Columbia, Brazilia.

José María a fost coborât în stradă pe o targă care suporta până la 1.000 de kilograme. Procesul de evacuare a durat două ore și jumătate. Era singura modalitate de a transporta acest bărbat cu obezitate morbidă și un piciorul enorm.

„A fost foarte emoționant”, a mărturisit el pentru ziar. „Când au încercat să mă ridice din pat, mi-a cedat piciorul drept și aproape am căzut. Apoi, când am ieșit pe geam, eram mort de frică, deși credeam că va fi mai rău. Să văd atâta lume așteptând ca totul să iasă bine, așa cum s-a și întâmplat, aproape m-a făcut să plâng. Eram foarte nervos, recunosc. Dar cine n-ar fi fost!”.

Procesul de slăbit nu s-a terminat

José María spune că mai are de slăbit. Medicii săi ar fi mulțumiți dacă ar ajunge la 120 de kilograme. Deși încă nu iese singur din casă de teamă să nu cadă, explică faptul că o dată pe săptămână primește vizita unui kinetoterapeut care i-a prescris un set de exerciții fizice pe care trebuie să le facă zilnic.

„Peste un an, dacă totul merge bine, voi intra din nou în sala de operație pentru a-mi îndepărta excesul de piele. Am multă carne flască ce atârnă și pe care este imposibil să o pierzi dacă nu este tăiată”, afirmă el. „Mi s-a spus că greutatea mea ideală ar fi 86 de kilograme, dar mi se pare aproape imposibil să ajung acolo. Mă mulțumesc cu faptul de a nu mă mai îngrășa și de a menține o stare de sănătate acceptabilă. Am lăsat în urmă un iad la care nu vreau să mă mai întorc”, conchide José María.