Un fenomen alimentar neobișnuit, devenit viral pe rețelele sociale, începe să atragă atenția specialiștilor și să schimbe percepția asupra unuia dintre cele mai consumate tipuri de carne din lume. Numit „chicken ick”, acesta descrie o reacție bruscă de respingere față de carnea de pui, chiar și în rândul celor care o consumau frecvent până de curând, arată The Guardian. Conceptul a devenit popular pe platforme precum TikTok, unde utilizatorii povestesc experiențe similare: senzația de dezgust apare uneori chiar în timpul mesei, fără un motiv aparent. Fenomenul nu este doar o „modă” online, ci are și o explicație științifică, spun specialiștii.

Potrivit cercetărilor în domeniul psihologiei alimentare, reacția este legată de modul în care creierul procesează gustul, mirosul și aspectul alimentelor. O schimbare minoră în textura sau aroma preparatului poate declanșa o reacție de respingere. În plus, așteptările joacă un rol esențial. Dacă experiența nu corespunde cu ceea ce consumatorul anticipează, percepția asupra alimentului se poate modifica brusc.

Un alt factor important este influența socială. Specialiștii vorbesc despre un fenomen numit „contagiune emoțională”, prin care reacțiile altor persoane pot influența propriile percepții. Astfel, simpla expunere la conținut online care prezintă mâncare într-un mod neapetisant poate modifica modul în care oamenii percep propriile mese.

Alte alimente care sunt respinse

Deși termenul este asociat în special cu puiul, fenomenul nu este limitat la acest aliment. Teoretic, reacția poate apărea în cazul oricărui produs alimentar. Însă carnea de pui a devenit simbolul acestui trend, datorită consumului larg și frecvenței cu care apare în meniurile zilnice.

Specialiștii susțin că reacția nu este permanentă și poate fi depășită. O soluție ar fi schimbarea modului de preparare sau încercarea unor rețete diferite, pentru a „reseta” percepția asupra alimentului. De asemenea, consumul preparatelor gătite de alte persoane poate ajuta la reducerea senzației de respingere.

Fenomenul „chicken ick” reflectă modul în care obiceiurile alimentare sunt influențate nu doar de gust, ci și de factori psihologici și sociali. În era digitală, experiența culinară nu mai este definită exclusiv de ceea ce se află în farfurie, ci și de imaginile, opiniile și tendințele care circulă online.