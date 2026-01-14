Un total de 2.300 de pasageri, au pornit într-o croazieră la bordul navei MSC Magnifica. Vaporul de lux a fost renovat în timp record, reprezentând o nouă experiență ce îmbină confortul și exclusivitatea, relatează NBP.

Istoria spune că Juan Sebastián Elcano a fost primul marinar care a făcut ocolul lumii. I-au trebuit trei ani pentru a finaliza această călătorie: plecând în 1519 și revenind în portul Sanlúcar de Barrameda (Andaluzia) în 1522. Jules Verne și-a imaginat aceeași călătorie în jurul lumii cu balonul în doar 80 de zile. Cei 2.300 de pasageri care au ridicat ancora din Orașul Condal vor putea parcurge cele cinci continente în doar 132 de zile, pe o navă de croazieră care a fost, de asemenea, renovată în timp record pentru a îmbunătăți experiența la bord, combinând gastronomia, divertismentul și confortul.

Alegerea Barcelonei ca punct de plecare nu este întâmplătoare: „Portul Barcelona a fost, este și va fi esențial în strategia de creștere internațională a MSC”, afirmă Fernando Pacheco, directorul general al MSC Cruises Spania.

Barcelona: Gastronomie, cultură și infrastructură

„Barcelona este, în primul rând, un oraș pe care turiștii din întreaga lume doresc să îl descopere atât la nivel gastronomic, cât și cultural”, afirmă Pacheco. Dar orașul este mult mai mult decât atât: „dispune de infrastructuri cheie, cum ar fi portul modern, și servicii pentru turiști: conexiuni prin tren, mare și aer, și companii locale cu o mare varietate de excursii”, rezumă directorul general.

Experiența la bord: „O oraș plutitor cu spa, restaurante, piscină și cinema”

„Croazierele de tipul ‘jurul lumii’ îți permit să vizitezi un număr mare de țări în timp ce te relaxezi, fără a fi nevoie să îți faci și desfaci faci bagajul în fiecare seară”, povestește Joan Ramírez, care călătorește alături de soția sa. Este a treia oară când acest cuplu de pensionari face ocolul lumii pe un vas de croazieră.

Nava parcurge 33 de țări în 132 de zile. MSC Magnifica este un oraș plutitor de aproape 300 de metri lungime, controlat de un echipaj de peste o mie de persoane. Printre noutățile recentei renovări se numără o zonă de spa și wellness modernizată, o sală de sport, două restaurante noi specializate (Butcher’s Cut și Kaito Sushi Bar), 12 baruri, piscină cu acoperiș retractabil și parcuri acvatice. De asemenea, există o pistă de bowling, un cinema 4D și un teatru cu 1.200 de locuri.

Prețuri și exclusivitate

Prețurile reflectă calitatea experienței, începând de la 18.000 de euro pentru cele 132 de zile. Pentru cei care doresc și mai mult lux, există MSC Yacht Club, un concept de „iaht în interiorul navei”, cu 63 de suite de lux, majordom 24 de ore și restaurant exclusiv.

Itinerariul începe în Mediterana, traversează oceanul spre Caraibe, trece prin Canalul Panama către SUA, Hawaii, Noua Zeelandă, Australia, Asia (Japonia, China, Filipine) și revine prin Oceanul Indian și Africa.

