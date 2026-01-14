Vremea geroasă și răcelile care ăși fac de cap au un leac natural, tradițional (chiar dacă nu în România) și, mai ales gustos: supa de ceapă. Este un preparat clasic franțuzesc, are puține ingrediente și nu necesită multă experiență în bucătărie. Iar aceasta este o variantă „în stil spaniol”, care îi oferă mai multă consistență și savoare. Cei răciți sau aflați în convalescență o vor aprecia, mai ales că ceapa este unul dintre lecurile „băbești” pentru cei aflați în astfel de suferințe.

Supă de ceapă „în stil spaniol”, preparată la airfryer

Această rețetă este foarte tradițională în gastronomia franceză și nu necesită altceva decât răbdare pentru a ieși perfectă. În trecut, partea finală se prepara de obicei la cuptor, dar astăzi, cu friteuzele moderne cu aer cald, gratinarea se poate obține mult mai rapid. De această dată, vom folosi elemente tradiționale în Spania, care vor potența incredibil aroma și baza preparatului.

Ingrediente pentru supa de ceapă

1 kg de ceapă (albă sau galbenă).

2 linguri de ulei de măsline extravirgin.

30 de g de unt.

O lingură de făină.

1 pahar (200 ml) de vin roșu.

1,2 l de supă (de carne/dacă vrem vegetarian, de legume).

1 foaie de dafin.

Cimbru uscat.

Sare și piper după gust.

(Opțional) O linguriță de oțet de Jerez.

Felii de pâine, de preferință integrală.

Brânză pentru gratinat (clasic este Gruyère, dar putem folosi un Manchego dacă vrem un gust spaniol sau orice brânză semimaturată bună).

Preparare

Mai întâi, curățăm ceapa și o tăiem julien, fin. Într-o oală încăpătoare, încălzim uleiul și untul la foc mediu-mic și adăugăm toată ceapa împreună cu un praf de sare. Amestecăm periodic și gătim lent timp de 40-60 de minute, până când ceapa este bine caramelizată și are o culoare maro intens. Pentru a da mai multă consistență rețetei, presărăm o lingură de făină și amestecăm bine, gătind cel puțin 2 sau 3 minute pentru a elimina gustul de făină crudă, lăsând-o să se rumenească ușor. În continuare, „stingem” baza adăugând paharul de vin roșu. Mărim focul și lăsăm să scadă timp de aproximativ 5 minute, pentru ca alcoolul să se evapore și aroma să se concentreze bine. Acum încorporăm supa fierbinte și condimentele, dăm focul mic și lăsăm să fiarbă încă 25 de minute. În cuptor sau în airfryer, prăjim câteva felii subțiri de pâine. Odată gata, punem supa în boluri rezistente la căldură, adăugăm puțină brânză rasă, feliile de pâine și încă puțină brânză deasupra. Lăsăm la gratinat în airfryer la putere maximă timp de aproximativ 5 minute sau până când brânza face bule și devine aurie.

Nu mai rămâne decât să scoateți bolurile cu mare grijă, folosind o mănușă de bucătărie. Unii preferă să mănânce mai întâi partea crocantă de deasupra, dar cel mai bine este să amestecați totul cu lingura și să savurați această incredibilă „supă de ceapă spaniolă”. Este ușor de preparat, merge de minune pentru răceli și o veți tot prepara de-a lungul iernii.