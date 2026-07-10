Modificări pregătite pentru Legea vânătorii. Ministerul Mediului propune sancțiuni pentru administratorii fondurilor unde au avut loc tragedii

10 iul. 2026, Articole / Reportaje
Modificări pregătite pentru Legea vânătorii. Ministerul Mediului propune sancțiuni pentru administratorii fondurilor unde au avut loc tragedii
Ministrul mediului propune modificari in legislatia vânătorii. Sursa foto: Instagram
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Ministerul Mediului pregătește o serie de modificări punctuale ale Legii vânătorii, în urma unor situații identificate pe teren, care, potrivit autorităților, evidențiază nevoia unei legislații actualizate și a unor reguli mai clare privind administrarea fondurilor cinegetice.

Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în timpul unei vizite de lucru în județul Vrancea. Acolo funcționează deja un grup de lucru care analizează modificările ce urmează să fie propuse Parlamentului.

Legea actuală, analizată de un grup de lucru

Potrivit ministrului, actualul cadru legislativ permite prelungirea aproape automată a contractelor de administrare a fondurilor de vânătoare, fără existența unei competiții reale între administratori.

„Am creat deja un grup de lucru pe legea vânătorii, acum câteva săptămâni, şi am descoperit că există foarte multe cazuri în practică care scot la iveală o legislaţie învechită sau o legislaţie dată cu dedicaţie pentru oameni care se aşteptau să nu existe competiţie reală în momentul în care se vorbeşte despre atribuirea administrării fondului de vânătoare. Sunt oameni care se aşteaptă ca, indiferent de ce se întâmplă pe fondul respectiv de vânătoare, să rămână în continuare administratorii gestionari ai acelui fond de vânătoare (…). Contractele lor de gestionare a fondurilor de vânătoare se prelungesc la infinit”, a declarat Diana Buzoianu.

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Sancțiuni propuse după incidente grave

Una dintre modificările analizate vizează introducerea unor sancțiuni pentru administratorii fondurilor de vânătoare unde au avut loc accidente sau tragedii.

Ministrul a făcut referire la cazul fondului cinegetic din Răcoasa, județul Vrancea. Acolo, la sfârșitul anului 2024, un bărbat și-a pierdut viața în timpul unei partide de vânătoare. Potrivit acesteia, aceeași asociație continuă să administreze fondul.

„În momentul în care are loc o astfel de tragedie (…), administratorul fondului de vânătoare este în continuare aceeaşi asociaţie. Din punctul meu de vedere, acolo unde au loc astfel de tragedii, administratorul fondului de vânătoare nu mai are ce să caute să fie administratorul fondului pe viitor. Trebuie să existe o sancţiune, de 10 ani, 20 de ani, în care asociaţiile respective să nu mai poată administra astfel de fonduri”, a afirmat ministrul.

Proprietarii cer modificarea regulilor de administrare

În cadrul vizitei din teren, reprezentanții Ministerului Mediului au discutat și cu proprietari de terenuri care fac parte din fondurile cinegetice.

Potrivit declarațiilor ministrului, aceștia au semnalat că actualele prevederi legislative limitează posibilitatea proprietarilor minoritari de a participa la luarea deciziilor privind administrarea fondurilor.

„Proprietarii care reprezintă cei 49% din fondul de vânătoare ne spun că, aşa cum este legea făcută astăzi, atunci când se creează o majoritate de 50% plus unu, restul sunt practic închişi într-o asociaţie unde nu mai au drepturi şi nu mai pot decide inclusiv asupra proprietăţii lor. Lucrurile acestea trebuie să fie modificate”, a precizat Diana Buzoianu.

Proiectul de lege va fi discutat după reluarea activității Parlamentului

Ministerul Mediului intenționează să finalizeze propunerile de modificare în cadrul grupului de lucru. Proiectul legislativ ar putea fi depus după reluarea activității parlamentare.

„Vom începe dezbateri mult mai ample în grupul de lucru şi voi propune câteva modificări punctuale pe articole. Nu cred că legea trebuie rescrisă de la zero, însă sunt articole care trebuie regândite”, a declarat ministrul.

Aceasta a precizat că, în actualul context, Guvernul nu poate adopta ordonanțe de urgență pe această temă. Modificările vor urma traseul parlamentar obișnuit.

Gestionarea fondurilor cinegetice și resursele locale

Fondurile de vânătoare fac parte din administrarea resurselor naturale ale României. Și au legături directe cu conservarea faunei sălbatice, echilibrul ecosistemelor și activitățile tradiționale din mediul rural. Modificările legislative urmăresc actualizarea cadrului de administrare. Și introducerea unor mecanisme de responsabilizare pentru administratorii fondurilor cinegetice.

Vizita ministrului în județul Vrancea a avut loc în zona Răcoasa, unde, la sfârșitul anului 2024, o persoană a fost împușcată mortal în timpul unei partide de vânătoare.

 

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