Curtea de Apel București a obligat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) să achite peste 550.000 de lei despăgubiri către un producător român de apă minerală, după ce instituția a publicat și a menținut online un comunicat privind o presupusă alertă microbiologică, înainte ca rezultatele analizelor de laborator să fie confirmate, relatează Economedia.

Curtea de Apel București a confirmat, prin Decizia Civilă nr. 670 A din 28 mai 2026, obligarea ANPC la plata unor despăgubiri totale de peste 550.000 de lei către compania Aqua Queen SRL. Suma include 500.000 de lei reprezentând daune materiale pentru beneficiul nerealizat și 50.000 de lei daune morale.

Potrivit casei de avocatură Vlădulescu Attorneys & Consultants, care a reprezentat compania în instanță, litigiul a pornit de la publicarea de către ANPC a unui comunicat de presă privind o alertă microbiologică, înainte ca analizele de laborator să fie finalizate. Comunicatul a rămas disponibil și după anularea sancțiunii administrative, ceea ce, potrivit instanței, a continuat să afecteze imaginea și activitatea companiei.

În prima etapă a procesului, instanțele au anulat definitiv sancțiunea aplicată producătorului, constatând existența unor nereguli în modul în care inspectorii ANPC au prelevat și conservat probele. Ulterior, compania a solicitat despăgubiri pentru prejudiciile economice și de imagine pe care susține că le-a suferit ca urmare a comunicării publice a autorității.

- articolul continuă mai jos -

Conform motivării prezentate de casa de avocatură, hotărârea Curții de Apel stabilește că autoritățile publice nu pot invoca dreptul consumatorilor la informare pentru a comunica rezultate neconfirmate științific sau simple suspiciuni înainte de finalizarea analizelor efectuate de laboratoare autorizate.

Instanța a mai reținut că păstrarea pe site-urile oficiale a unor comunicate referitoare la măsuri anulate ulterior prin hotărâri judecătorești definitive poate reprezenta o faptă ilicită prin omisiune. În astfel de situații, autoritățile au obligația de a actualiza sau rectifica informațiile publicate, astfel încât acestea să reflecte situația juridică stabilită de instanță.

„Dreptul consumatorilor la informare nu poate justifica diseminarea unor informații neconfirmate, cu impact economic și reputațional major. Comunicarea instituțională trebuie să fie riguroasă, proporțională și fundamentată pe date certe”, a declarat Răzvan Vlădulescu, Managing Partner al Vlădulescu Attorneys & Consultants.

Potrivit reprezentanților casei de avocatură, decizia poate avea implicații importante pentru relația dintre mediul de afaceri și instituțiile publice, în special în ceea ce privește responsabilitatea autorităților pentru informațiile comunicate public și menținute în mediul online.