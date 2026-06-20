Autoritățile franceze au decis să interzică consumul de alcool în spațiile publice din regiunile aflate sub alertă roșie de caniculă pe durata evenimentului anual „Fête de la Musique”, care se desfășoară duminică în întreaga țară. Măsura vine în contextul unui val de căldură extremă care afectează o mare parte din Franța, potrivit Reuters, citată de MEDIAFAX.

Mai mult de o treime din teritoriul francez va fi plasat duminică sub cel mai înalt nivel de alertă meteorologică. Serviciul național de meteorologie, Météo-France, a anunțat cod roșu de caniculă pentru 35 de departamente, inclusiv pentru regiunea capitalei Paris.

În aceste condiții, guvernul francez a dispus ca alcoolul să nu fie oferit în cadrul evenimentelor organizate de stat și de instituțiile publice. Decizia vizează reducerea riscurilor asociate temperaturilor ridicate și limitarea presiunii asupra serviciilor medicale și de urgență.

Potrivit estimărilor realizate de AFP, aproximativ 26 de milioane de persoane vor fi afectate de alerta roșie de caniculă. Alte 45 de departamente se vor afla sub alertă portocalie.

„Temperaturile foarte ridicate se instalează pe termen lung în toată țara”, au avertizat meteorologii francezi.

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Autoritățile sunt preocupate de desfășurarea ediției din acest an a festivalului Fête de la Musique, un eveniment tradițional în cadrul căruia mii de muzicieni susțin concerte gratuite pe străzi, iar petrecerile se prelungesc până târziu în noapte.

Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a explicat că asocierea dintre temperaturile extreme și consumul de alcool poate amplifica riscurile pentru populație.

„Combinația dintre alcool, căldură și proximitatea față de apă – aceștia sunt trei factori de risc care nu se îmbină bine”, a declarat acesta pentru Le Monde.

Într-un comunicat emis după o reuniune condusă de premierul francez Sébastien Lecornu, guvernul a precizat că limitarea consumului de alcool are rolul de a proteja capacitatea de intervenție a serviciilor de urgență și a sistemului sanitar.

„Pentru toate evenimentele organizate de stat și de agențiile sale, s-au dat instrucțiuni să nu se ofere alcool”, se arată în comunicatul autorităților.

Executivul francez a subliniat că măsura este necesară pentru a permite personalului medical să se concentreze asupra îngrijirii persoanelor vulnerabile, cele mai expuse efectelor temperaturilor extreme.