Studiu: 72% dintre români spun că berea este băutura care îi aduce împreună / Consumul se mută tot mai mult acasă

30 iun. 2026, HoReCa
Studiu: 72% dintre români spun că berea este băutura care îi aduce împreună / Consumul se mută tot mai mult acasă
Foto Dreamstime
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Berea rămâne băutura cel mai puternic asociată cu socializarea în România, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research la solicitarea Asociației Berarii României. Aproape trei sferturi dintre respondenți, 72%, consideră că berea îi aduce pe oameni împreună, iar 70% spun că o asociază cu momentele de socializare mai mult decât orice altă băutură.

Datele cercetării arată că unul din doi români consumă bere cu alcool cel puțin o dată pe săptămână. Bărbații sunt cei mai frecvenți consumatori, 66% declarând că beau bere săptămânal, însă și în rândul femeilor procentul este unul important, de 35%.

În același timp, berea fără alcool continuă să câștige teren. Aproape o treime dintre respondenți, 31%, spun că aleg această variantă, iar în segmentul de vârstă 35-44 de ani ponderea urcă la 39%.

„Berea are o lungă tradiție ca facilitator al socializării, iar acest studiu este o dovadă în plus că oamenii sunt mai predispuși să se întâlnească cu cei dragi la o bere, cu atât mai mult cu cât în perioada aceasta avem și evenimente sportive care creează noi oportunități de socializare. Observăm că asocierea berii cu momentele petrecute împreună este profund ancorată în nevoia românilor de conectare reală. Indiferent că vorbim de varianta cu alcool sau cea fără alcool, berea își menține poziția de partener de încredere al momentelor de destindere și cred că românii au suficiente motive în perioada verii și pot profita de concedii, de Campionatul Mondial de Fotbal pentru a le spune prietenilor: «Hai la o bere!»”, a declarat Constantin Bratu, directorul general al Asociației Berarii României.

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Consumul se mută din HoReCa spre locuință

Studiul mai arată că presiunea economică influențează obiceiurile de consum ale românilor. Tot mai mulți aleg să consume bere acasă, iar 54% dintre participanții la cercetare spun că preferă să se relaxeze la domiciliu, consumând bere la doză sau în sticlă.

În restaurante, terase și baruri, preferințele diferă. Șase din zece români aleg berea la sticlă, în timp ce 36% preferă berea la draft sau la halbă. Această opțiune este mai populară în rândul persoanelor cu venituri ridicate, unde ajunge la 47%, și al tinerilor între 18 și 24 de ani, dintre care 44% aleg berea la draft.

Prietenii influențează cel mai mult alegerea berii

Recomandările prietenilor au cea mai mare influență asupra deciziei de cumpărare. Potrivit studiului, 67% dintre români spun că au cea mai mare încredere în sugestiile primite din cercul apropiat.

În ceea ce privește mărcile, rezultatele indică un echilibru între fidelitate și dorința de a încerca produse noi. Jumătate dintre respondenți, 51%, cumpără în mod obișnuit doar mărci cunoscute, însă același procent declară că este interesat să testeze sortimente noi.

Cercetarea Reveal Marketing Research a fost realizată online, în luna martie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.006 persoane cu vârsta de peste 18 ani, din mediul urban și rural, utilizatori de internet.

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