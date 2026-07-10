Un eveniment dedicat cositului tradițional, organizat de Muzeul Astra din Sibiu, a început într-un mod neobișnuit. Înainte ca participanții să ia coasele în mână, aceștia au recreat celebrul „vâslit viking”, coregrafia devenită simbol al galeriei naționalei Norvegiei la fotbal, relatează Turnul Sfatului.

Gestul a fost explicat de directorul Muzeului Astra, Ciprian Ștefan, care a spus că instituția a dorit astfel să își exprime susținerea pentru Norvegia, un partener important al muzeului de mai bine de un deceniu.

„În primul rând, dacă noi tot nu avem o echipă calificată la Campionatul Mondial, ținem cu partenerii noștri, cu care lucrăm din 2009. Vâslitul viking pe care îl fac ei a intrat în zona patrimoniului imaterial. Dacă pe viitor se va califica România, avem atâtea tradiții și obiceiuri pe care le putem promova, ca să facem un spectacol în galerie. Norvegienii sunt prietenii și partenerii noștri, vrem să-i susținem. Plus că au investit vreo 13 milioane de euro prin muzeu”, a declarat directorul instituției.

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Evenimentul s-a desfășurat în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului și a reunit peste 20 de participanți interesați să învețe tehnicile tradiționale de cosit. Printre aceștia s-a numărat și Dumitru Budrala, alături de numeroși sibieni care au aflat despre inițiativă din presă și au vrut să experimenteze această activitate.

Ziua de coasă face parte din seria evenimentelor prin care Muzeul Astra promovează meșteșugurile și practicile tradiționale, oferind publicului ocazia de a participa activ la demonstrații și ateliere dedicate patrimoniului rural.