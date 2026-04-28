Caravana HORA, organizația industriei HoReCa din România, și-a continuat traseul și a ajuns la Timișoara, unde a avut loc o întâlnire dedicată operatorilor din domeniul ospitalității. Evenimentul, organizat în parteneriat cu HORETIM, și-a propus să aducă în prim-plan provocările și oportunitățile reale din industrie, să ofere soluții și exemple de bune practici și să reunească operatori HoReCa, furnizori, antreprenori și autorități locale.

„Este o caravană pe care HORA a început-o anul trecut și își propune să aducă la aceeași masă autorități și antreprenori locali. Vrem să identificăm problemele din industria ospitalității în fiecare oraș și județ în care mergem, pentru a găsi soluții. Acestea pot deveni un ghid de bune practici. Analizăm ce funcționează în anumite orașe și ce se poate aplica și în alte zone, pentru că ne dorim o industrie cât mai sănătoasă”, a declarat Radu Tănase, director executiv HORA.

Reprezentanții organizației spun că interesul pentru Timiș și zona Banatului este cu atât mai mare cu cât regiunea se pregătește pentru titlul de Capitală Gastronomică Europeană 2028, unde industria ospitalității va avea un rol esențial.

„Este o onoare pentru Timișoara și această zonă să devină capitală gastronomică europeană. Ce va însemna acest lucru? Turism. Iar ospitalitatea este parte din turism: hoteluri, restaurante, baruri, cafenele. România pierde enorm fără turism. Dacă ne uităm la trecut și comparăm cu prezentul, vedem schimbări în rău. Comparativ cu țările vecine, nu arătăm bine. Potențialul este mare, dar trebuie să începem să facem ceva. Avem nevoie să aducem împreună asociațiile și antreprenorii. Ne dorim ca ospitalitatea și turismul să ajungă la 10% din PIB”, a mai spus Radu Tănase.

Participanții la întâlnirea organizată la Hotel Timișoara au identificat mai multe probleme majore din industrie, una dintre cele mai importante fiind lipsa de predictibilitate.

„Sunt multe probleme, dar dacă ar fi să aleg una, aceasta este TVA-ul. Este o problemă care afectează pe toată lumea. Nu știm dacă în 2026 sau 2027 vom rămâne măcar cu 15%. Impredictibilitatea este cea mai mare dificultate. A apărut odată cu pandemia, apoi cu războiul din Ucraina, iar acum sunt alte tensiuni internaționale care ne afectează. Avem nevoie de forță de muncă, de românii plecați în străinătate. De aceea vedem un aflux mare de personal din afara UE, pakistanezi, srilankezi, pentru că aici pot câștiga”, a mai declarat Radu Tănase.