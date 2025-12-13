În Europa, târgurile de Crăciun sunt mai mult decât simple piețe sezoniere. Ele reprezintă tradiții culturale care adună comunități întregi de zeci sau chiar sute de ani în jurul luminițelor, produselor artizanale și aromelor specifice sezonului. Unele dintre aceste piețe sunt cele mai vechi manifestări festive din emisfera nordică, având o istorie care se întinde înapoi până în Evul Mediu.

Striezelmarkt, Dresda, Germania (1434)

Cel mai cunoscut și consideratunul dintre cele mai vechi târguri autentice de Crăciun din Europa este Striezelmarkt din Dresda. Prima atestare documentară datează din 1434, când Electorul Saxon Friedrich II a acordat permisiunea de a organiza un târg în Ajunul Crăciunului pe piața Altmarkt pentru ca locuitorii să cumpere carne după perioada de post, conform Wikipedia.

Inițial un târg de o zi, Striezelmarkt a evoluat în sute de ani într-un festival complex cu peste 200 de standuri, care atrage milioane de vizitatori anual. Numele său provine de la „Striezel”, precursorul celebrului cozonac german de Crăciun numit Stollen, care încă rămâne un simbol al pieței, notează Cucine d’Italia.

Striezelmarkt este deschis anual în perioada Adventului până în Ajunul Crăciunului și rămâne unul dintre cele mai căutate destinații festive pentru turiști și localnici, conform striezelmarkt.dresden.de.

Wenzelsmarkt, Bautzen, Germania (1384)

Un alt târg impresionant și cu o tradiție foarte veche este Wenzelsmarkt din Bautzen, oraș situat în regiunea Saxonia, estul Germaniei. Potrivit unor recorduri istorice, această piață a fost menționată în documente încă din 1384, ceea ce o face, în unele surse, chiar mai veche decât Striezelmarkt, notează TravelWorldOnline.

Specialiștii în istoria piețelor sezoniere se contrazic, însă, dacă evenimentele inițiale puteau fi considerate târguri de Crăciun în sensul actual. Totuși, Wenzelsmarkt este recunoscut ca una dintre cele mai longevive adunări festive de iarnă din Europa centrală, cu tradiții locale care continuă sărbătorile de iarnă într-un stil autentic și apropiat de originea piețelor medievale.

Vienna Christmas Market, Viena, Austria (1298)

Deși nu este un târg de Crăciun în forma modernă așteptată astăzi, Vienna Christmas Market din Austria are rădăcini chiar mai vechi decât cele nemțești, fiind menționat pentru prima dată în 1298. În acel an, ducele Albrecht I a autorizat un târg de decembrie în capitala imperiului, care devenea astfel precursorul piețelor de Crăciun organizate ulterior în toată Europa, notează puretravel.com.

Astăzi, piețele de Crăciun din Viena, în special cea din fața primăriei Rathausplatz, sunt puncte centrale ale sezonului de Advent, cu atmosferă istorică, luminițe, patinoare și produse artizanale, atrăgând milioane de vizitatori din întreaga lume.

Christkindelsmärik, Strasbourg, Franța (1570)

În Franța, cel mai vechi târg de Crăciun este Christkindelsmärik din Strasbourg, situat în inima Alsaciei. Documentele arată că această piață a fost organizată pentru prima dată în 1570, la poalele catedralei și pe Place Kléber, într-un context istoric legat de Reformă și de dorința de a pune accentul pe figura Pruncului Iisus ca simbol al sărbătorii.

Christkindelsmärik este recunoscut ca unul dintre cele mai faimoase și populare târguri de Crăciun din Europa, cu aproximativ 2 milioane de vizitatori anual și cu o tradiție care pune în valoare cultura alsaciană, gastronomia locală și meșteșugurile.

Munich Christkindlmarkt, München, Germania (secolul XIV)

O altă piață cu tradiție medievală este Christkindlmarkt din München, capitala Bavariei. Deși datele exacte sunt mai greu de stabilit, piețele din piața Marienplatz sunt documentate încă din secolul al XIV-lea (anii 1300).

Christkindlmarkt rămâne una dintre cele mai tradiționale piețe de Crăciun din Germania, păstrând tradiții bavareze și atrăgând mii de vizitatori care se bucură de dulciuri, vin fiert („Glühwein”) și decorațiuni de sezon.

Târgurile de Crăciun, mai mult decât istorie

De la originile lor în piețele medievale de iarnă până la festivalurile moderne de sărbători, târgurile de Crăciun rămân un element cultural esențial în Europa. Ele îmbină tradiția, gastronomia și arta populară într-un cadru festiv care traversează secole. Vizitatorii de astăzi se bucură nu doar de atmosfera plină de magie, ci și de continuitatea unui fenomen social care leagă generații întregi în jurul bucuriei sezonului festiv.

Cele mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa

Pe lângă piețele istorice, Europa găzduiește astăzi unele dintre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun. Sunt apreciate pentru iluminat, decoruri grandioase, tradiții locale și evenimente culturale. Aceste piețe moderne atrag milioane de vizitatori și au devenit simboluri ale sezonului festiv.

Viena – un decor feeric

Târgurile din Viena sunt printre cele mai fotografiate din Europa. Însă piața din fața primăriei, Wiener Christkindlmarkt, este considerată cea mai spectaculoasă. Spațiul este transformat într-un parc luminos în care mii de beculețe împodobesc copacii, iar patinoarul imens se întinde pe mai multe niveluri.

Căsuțele din lemn sunt decorate în stil vienez, iar atmosfera este completată de coruri, concerte clasice și demonstrații de artă culinară locală.

Nuremberg – tradiții vechi de secole

Christkindlesmarkt din Nuremberg este celebru pentru decorurile sale tradiționale, pentru celebrul „Christkind” – figura angelică a târgului – și pentru aromele specifice, precum turtă dulce Lebkuchen, cârnații Nürnberg Bratwurst sau vinul fiert picant.

Este considerat unul dintre cele mai frumoase târguri ale Germaniei datorită decorului medieval și a tradițiilor păstrate cu strictețe.

Praga – Crăciun în decor gotic

Praga oferă un peisaj festiv spectaculos datorită arhitecturii sale gotice și baroce. Târgul din Piața Orașului Vechi impresionează prin bradul uriaș adus din Munții Krkonoše și prin luminițele care scot în evidență turnurile gotice ale Bisericii Týn.

Atmosfera este considerată printre cele mai romantice din Europa. Iar gastronomia locală – trdelník, cârnați afumați și vin cald – completează experiența.

Basel – cel mai frumos târg din Elveția

Elveția găzduiește mai multe piețe spectaculoase, dar Basel Weihnachtsmarkt este considerat perla sezonului. Cele două piețe – Barfüsserplatz și Münsterplatz – sunt decorate cu peste 300 de brăduți împodobiți în stil elvețian.

Orașul găzduiește și expoziții muzeale tematice, concerte de Advent și instalații luminoase spectaculoase.

Bruxelles – spectacol urban de lumini și tehnologie

Târgul Winter Wonders din Bruxelles este unul dintre cele mai dinamice și moderne din Europa. Evenimentul cuprinde un parc de distracții, un brad gigantic luminat artistic, un spectacol multimedia proiectat pe fațada Grande Place. De asemenea, un traseu extins de căsuțe cu produse tradiționale belgiene.

Este renumit pentru combinația dintre tradiție, tehnologie și diversitate gastronomică.

Londra – Hyde Park Winter Wonderland

Ăn Londra sunt cel puțin cinci tîrguri de Crăciun dar cel mai faimos eveniment de iarnă din capitala britanică este Winter Wonderland, desfășurat anual în Hyde Park. A fost inaugurat în 2007 și de atunci a devenit o tradiție imensă cu peste 2,5 milioane de vizitatori în unele ediții. Evenimentul include un târg de Crăciun, un patinoar uriaș, roată panoramică, spectacole de circ, atracții pentru copii, satul bavarez cu muzică și mâncare tradițională și instalații tematice din gheață și zăpadă.

Winter Wonderland se desfășoară în general din mijlocul lunii noiembrie până la începutul lui ianuarie. Atrage localnici și turiști deopotrivă și fiind considerat unul dintre cele mai importante evenimente de Crăciun din Marea Britanie.

Cele mai spectaculoase târguri de Crăciun din România

România a intrat în ultimul deceniu în rândul destinațiilor europene apreciate pentru târgurile sale de Crăciun. Orașele mari au investit în iluminat festiv, decoruri tematice și programe culturale. Iar unele piețe au ajuns să concureze cu succes târgurile consacrate din Europa Centrală.

Sibiu – unul dintre cele mai frumoase târguri din Europa Centrală

Târgul de Crăciun din Sibiu este considerat de mulți drept cel mai spectaculos din România. Se numără frecvent printre recomandările publicațiilor internaționale. Piața Mare devine un spațiu feeric datorită instalațiilor luminoase proiectate pe clădirile istorice, traseelor tematice pentru copii și zonei gastronomice extinse.

În ultimii ani, târgul a atras peste un milion de vizitatori. Iar atmosfera este completată de concerte, ateliere și un parc de distracții dedicat celor mici.

Brașov – Piața Sfatului: Crăciun în decor montan

Decorul natural al orașului oferă Brașovului un avantaj unic. Târgul de Crăciun din Piața Sfatului este flancat de Tâmpa, iar centrul istoric devine scena unui decor montan spectaculos. Bradul uriaș amplasat în piață este unul dintre cele mai fotografiate simboluri ale sezonului.

Târgul pune accent pe tradițiile din Țara Bârsei, colinde, costume populare și gastronomie locală, de la plăcinte la gulaș transilvănean.

București – amplu, luminos și cosmopolit

Capitala găzduiește unul dintre cele mai mari târguri din Europa de Sud-Est. Târgul de Crăciun București este organizat în Piața Constituției. Impresionează prin suprafața vastă, scena pentru concerte, patinoarul generos și zona de gastronomie tradițională.

Iluminatul festiv cuprinde zeci de instalații tematice. Iar decorurile sunt inspirate din povești nordice sau tradiții românești, în funcție de ediție. Atmosfera este una cosmopolită, datorită numărului mare de turiști străini care vizitează Capitala în luna decembrie.

Cluj-Napoca – tradiții și decoruri contemporane

Târgul de Crăciun din Cluj se remarcă prin atmosfera familială și integrarea tradițiilor locale într-un decor modern. Piața Unirii adăpostește căsuțe de lemn decorate minimalist, instalații de lumină inspirate din motive ardelenești și un brad în centru.

Programul cultural pune accent pe spectacole de teatru, colinde tradiționale și concerte live. Iar gastronomia locală – de la cozonac ardelenesc la preparate din carne afumată – contribuie la identitatea proprie a târgului.

Târgul de Crăciun de la Craiova – detalii și atracții

Târgul de Crăciun de la Craiova a evoluat rapid de la o manifestare locală la un eveniment de amploare internațională. În 2025, târgul este organizat între 15 noiembrie 2025 și 5 ianuarie 2026, cu tematica inspirată din povestea clasică Spărgătorul de Nuci („The Nutcracker”), transformând centrul orașului într-un veritabil univers de sărbătoare, conform craiova-travel.go.ro

