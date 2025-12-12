Rothenburg ob der Tauber este un mic oraș medieval, pitoresc, din regiunea Franconia, în Bavaria, Germania, aproape de Nürnberg, Munchen, Würzburb, Ulm și chiar de Legoland. Dacă vă interesează târgurile de Crăciun, acesta este un loc de neratat pentru că aici Moș Crăciun este prezent tot timpul anului.

În Rothenburg ob der Tauber funcționează, chiar și în zilele toride de vară, Muzeul German al Crăciunului în interiorul unui magazin dedicat sărbătorii din are puteți cumăra ornamente făcute manual, în special de lemn dar nu numai. Rothenburg are una dintre cele mai bine păstrate cetăți medievale din Germania, zidurile sale originale încă înconjoară centrul vechi. Străduțele cu piatră cubică, casele cu structură de lemn (fachwerkhäuser) și turnurile istorice fac orașul să pară scos dintr-o poveste, cu case care par a fi din turtă dulce.

Puteți urca în turnul primăriei pentru o priveliște de 360 de grade superbă, puteți vizita Mittelalterliches Kriminalmuseum (Muzeul Crimelor şi Justiției Medievale), un muzeu fascinant ce prezintă instrumente și practici judiciare din Evul Mediu, dar și St. Jakobskirche, o biserică gotică care păstrează un altar scenografic sculptat de celebrul artist medieval Tilman Riemenschneider.

Prețurile pleacă de la 2,5 euro varianta clasică

Străduțele sunt pline de restaurate și cafenele, chiar dacă centrul de interes crăciunistic rămâne tot târgul. Reiterlesmarkt este târgul de Crăciun tradițional al orașului, cu o istorie de peste 500 de ani, existând încă din secolul al XV-le. În zona amenajată cu câteva zeci standuri se pune accent pe artizanat și mai puțin pe mâncare, tocmai pentru a nu face concurență resturantelor care funcționează tot anul. Berea, ediție specială de Crăciun, costă 3 euro, vinul fiert 4 euro, sandvișul cu bratwurst bavarez sau cu o felie fragedă de burtă de porc coaptă încet ajunge cam 7 euro. Prețurile sunt mai mici decât în ale locuri care trăiesc doar din turism, deși deorațiunie de Crăciun sunt printre cele mai scumpe, dar sunt făcute manual și au o calitate mult peste medie.

Însă aici nu ar trebui să ratați o delicatesă locală: Schneeballen („bile de zăpadă”) – sunt un desert tradițional francon bavarez. Sunt formate din benzi de aluat fraged (Mürbeteig) împletite ușor, strânse într-o formă rotundă și prăjite în ulei, până devin aurii și crocante cu miez sfărâmicios. Numele vine de la aspectul lor: un glob neregulat, pudrat de obicei cu zahăr fin, care seamănă cu o bulgăre de zăpadă. Astăzi, variantele sunt nenumărate: cu ciocolată albă sau neagră, umplute cu cremă, cu scorțișoară, cu vanilie, rom, nucă de cocos, mentă sau chiar caramel sărat. Prețurile pleacă de la 2,5 euro varianta clasică, la care se mai adaugă unu, doi euro funcție de modelul ales.

În epoca medievală se făceau în special pentru ocazii importante, mai ales pentru nunți sau sărbători speciale, datorită formei lor simbolice (noroc, bogăție, fertilitate). Au devenit populare pentru că rezistă până la 6–8 săptămâni fără să se strice — motiv pentru care erau perfecte pentru depozitare iarna sau pentru drumurile lungi.

Rețetele originale nu conțineau deloc lapte, tocmai pentru a ține desertul mai mult timp. Sunt printre cele mai populare suveniruri comestibile din Rothenburg: se vând în cutii speciale, ca să nu se sfărâme.

Schneeballen sunt atât de fotogenice încât sunt printre cele mai postate deserturi din Germania pe Instagram în sezonul de Crăciun.

