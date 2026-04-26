În micul lor sat din Aragon, Tereza și Joaquim au demonstrat că un preparat gourmet nu are nevoie de tehnici complicate, ci de timp și respect pentru ingrediente. Lecția cea mai importantă despre trufe se învață în bucătăria lor, unde până și un banal ou ochi devine o experiență senzorială memorabilă datorită unei tehnici ingenioase de infuzare naturală.

Ouă ochiuri aromatizate cu trufă, prin coajă

Acesta este preparatul unde trufa se simte cel mai pur. Trucurile locale spun că trufele proaspete se țin timp de șase zile într-un borcan închis, alături de ouă crude. Deoarece coaja oului este poroasă, acesta absoarbe toată aroma intensă a ciupercii fără ca cele două să se atingă direct. Rezultatul? Un ou ochi care, odată gătit, eliberează un parfum de trufă atât de puternic, încât pare desprins dintr-o bucătărie de înaltă clasă.

Citește materialul complet pe G4Food.