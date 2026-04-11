Masa de Paște se schimbă: cozonacul clasic pierde teren în fața variantelor moderne. Panettone câștigă vizibilitate, iar prețurile cresc în cofetării / Diferențele dintre cozonac și panettone

11 apr. 2026, Retail
ID 49833112 © Gustavo Andrade | Dreamstime.com
Cuprins
  1. Diversitate tot mai mare în oferta de cozonaci
  2. Diferențele dintre cozonac și panettone
  3. Prețuri în creștere, în ciuda ieftinirii materiilor prime
  4. Shrinkflation: gramaje mai mici, prețuri similare

Masa tradițională de sărbători se transformă vizibil, pe fondul influențelor aduse de globalizare și de schimbarea obiceiurilor de consum. Produsele clasice sunt înlocuite treptat cu alternative inspirate din alte culturi, tot mai prezente în oferta marilor retaileri și în preferințele românilor, potrivit datelor transmise de MEDIAFAX.

Diversitate tot mai mare în oferta de cozonaci

Cozonacul preparat în casă, după rețete transmise din generație în generație, nu mai este alegerea dominantă. În locul lui, consumatorii optează pentru produse din comerț, unde varietatea a crescut semnificativ.

Pe platformele marilor retaileri, o simplă căutare după „cozonac” generează peste 200 de rezultate, cu diferențe de rețetă, umplutură sau formă. Printre acestea, panettone, produs de origine italiană, s-a impus în ultimii ani, în special în segmentul cadourilor corporate.

Inițial importat, panettone a început să fie produs și local, semn că cererea s-a stabilizat și a devenit relevantă pentru producătorii români.

Diferențele dintre cozonac și panettone

Retailerii explică diferențele dintre cele două produse prin textura și modul de preparare. Cozonacul românesc este mai dens, cu aluat consistent și umpluturi bogate, de regulă nucă, cacao sau rahat, și este copt în tăvi dreptunghiulare.

- articolul continuă mai jos -

Panettone, în schimb, are o structură aerată, o formă înaltă, de cupolă, și conține în mod tradițional fructe confiate și stafide.

Potrivit datelor din industrie, panettone deține în prezent aproximativ 6% din vânzările totale din categoria cozonacilor. În acest an, volumul vânzărilor nu a înregistrat creșteri semnificative față de perioadele anterioare.

Prețuri în creștere, în ciuda ieftinirii materiilor prime

Deși unele ingrediente de bază, precum cacao, zahărul, untul, grâul sau ouăle, s-au ieftinit comparativ cu anii trecuți, acest lucru nu se reflectă în prețurile produselor finale.

Cofetăriile mențin tarife ridicate pe fondul cererii crescute din perioada Paștelui și al costurilor indirecte. Tendința de scumpire este constantă de la an la an.

În 2026, un cozonac simplu, de aproximativ un kilogram, se vinde în București, în medie, între 120 și 140 de lei. Variantele premium, cu umpluturi speciale sau glazuri, depășesc frecvent 200 de lei.

Un exemplu din zona de top a ofertei este panettone Loison cu cremă Zabaione, care ajunge la 228 de lei pentru un kilogram.

Shrinkflation: gramaje mai mici, prețuri similare

Pe lângă scumpiri, apare tot mai des fenomenul de shrinkflation. Unele brutării și magazine comercializează cozonaci de 300–400 de grame la prețuri apropiate de cele ale produselor de un kilogram din alte unități.

Această practică reflectă presiunea costurilor asupra producătorilor și comercianților, dar și o adaptare la comportamentul de consum, în care clienții sunt mai atenți la suma plătită decât la cantitatea exactă cumpărată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
11 apr.
Exporturile de ouă ale României au depășit 140 de milioane de euro, pe fondul crizei aviare din UE și al investițiilor în procesare
Exporturile de ouă ale României au depășit 140 de milioane de euro, pe fondul crizei aviare din UE și al investițiilor în procesare
Retail
09 apr.
Programul magazinelor de Paște 2026. Orarul complet al supermarketurilor din România
Programul magazinelor de Paște 2026. Orarul complet al supermarketurilor din România
Retail
09 apr.
Amenzi de peste 2,1 milioane lei și activități suspendate înainte de Paște. Aproape 2 tone de alimente, retrase de la vânzare
Amenzi de peste 2,1 milioane lei și activități suspendate înainte de Paște. Aproape 2 tone de alimente, retrase de la vânzare
Retail
08 apr.
Avertisment înainte de Paște: Crește piața neagră a alcoolului, pe fondul scumpirii accizelor / „Anul acest discutăm despre o perioadă periculoasă”
Avertisment înainte de Paște: Crește piața neagră a alcoolului, pe fondul scumpirii accizelor / „Anul acest discutăm despre o perioadă periculoasă”
Retail
08 apr.
Paștele vine cu prețuri mai mari: ouăle și carnea s-au scumpit, consumatorii își reduc cumpărăturile / „Costurile sunt destul de mari, mai ales că și combustibilul s-a scumpit. Toate se leagă între ele”
Paștele vine cu prețuri mai mari: ouăle și carnea s-au scumpit, consumatorii își reduc cumpărăturile / „Costurile sunt destul de mari, mai ales că și combustibilul s-a scumpit. Toate se leagă între ele”