Masa tradițională de sărbători se transformă vizibil, pe fondul influențelor aduse de globalizare și de schimbarea obiceiurilor de consum. Produsele clasice sunt înlocuite treptat cu alternative inspirate din alte culturi, tot mai prezente în oferta marilor retaileri și în preferințele românilor, potrivit datelor transmise de MEDIAFAX.

Diversitate tot mai mare în oferta de cozonaci

Cozonacul preparat în casă, după rețete transmise din generație în generație, nu mai este alegerea dominantă. În locul lui, consumatorii optează pentru produse din comerț, unde varietatea a crescut semnificativ.

Pe platformele marilor retaileri, o simplă căutare după „cozonac” generează peste 200 de rezultate, cu diferențe de rețetă, umplutură sau formă. Printre acestea, panettone, produs de origine italiană, s-a impus în ultimii ani, în special în segmentul cadourilor corporate.

Inițial importat, panettone a început să fie produs și local, semn că cererea s-a stabilizat și a devenit relevantă pentru producătorii români.

Diferențele dintre cozonac și panettone

Retailerii explică diferențele dintre cele două produse prin textura și modul de preparare. Cozonacul românesc este mai dens, cu aluat consistent și umpluturi bogate, de regulă nucă, cacao sau rahat, și este copt în tăvi dreptunghiulare.

Panettone, în schimb, are o structură aerată, o formă înaltă, de cupolă, și conține în mod tradițional fructe confiate și stafide.

Potrivit datelor din industrie, panettone deține în prezent aproximativ 6% din vânzările totale din categoria cozonacilor. În acest an, volumul vânzărilor nu a înregistrat creșteri semnificative față de perioadele anterioare.

Prețuri în creștere, în ciuda ieftinirii materiilor prime

Deși unele ingrediente de bază, precum cacao, zahărul, untul, grâul sau ouăle, s-au ieftinit comparativ cu anii trecuți, acest lucru nu se reflectă în prețurile produselor finale.

Cofetăriile mențin tarife ridicate pe fondul cererii crescute din perioada Paștelui și al costurilor indirecte. Tendința de scumpire este constantă de la an la an.

În 2026, un cozonac simplu, de aproximativ un kilogram, se vinde în București, în medie, între 120 și 140 de lei. Variantele premium, cu umpluturi speciale sau glazuri, depășesc frecvent 200 de lei.

Un exemplu din zona de top a ofertei este panettone Loison cu cremă Zabaione, care ajunge la 228 de lei pentru un kilogram.

Shrinkflation: gramaje mai mici, prețuri similare

Pe lângă scumpiri, apare tot mai des fenomenul de shrinkflation. Unele brutării și magazine comercializează cozonaci de 300–400 de grame la prețuri apropiate de cele ale produselor de un kilogram din alte unități.

Această practică reflectă presiunea costurilor asupra producătorilor și comercianților, dar și o adaptare la comportamentul de consum, în care clienții sunt mai atenți la suma plătită decât la cantitatea exactă cumpărată.