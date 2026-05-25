Tranzacție de peste 280 de milioane de euro pe piața parcurilor de retail din România

25 mai 2026, Retail
foto Unsplash
Un portofoliu format din șase parcuri de retail din România, cu o suprafață totală închiriabilă de 126.000 de metri pătrați, va fi achiziționat în cadrul unei tranzacții estimate la peste 280 de milioane de euro, transmite MEDIAFAX.

AFI a semnat acordul pentru achiziția portofoliului de parcuri de retail deținut de MAS Property Holding. Valoarea tranzacției se ridică la 281,8 milioane de euro și reprezintă una dintre cele mai importante operațiuni de pe segmentul retail parks realizate în România în ultimii ani.

Portofoliul include:

  • Baia Mare Value Centre din Baia Mare;
  • Bârlad Value Centre din Bârlad;
  • Prahova Value Centre din Ploiești;
  • Roman Value Centre din Roman;
  • Sepsi Value Centre din Sfântu Gheorghe;
  • Zalău Value Centre din Zalău.

Cele șase parcuri au o suprafață totală închiriabilă de 126.000 de metri pătrați.

„Parcurile de retail au devenit o divizie distinctă și strategică în viziunea de creștere pe termen lung a AFI, datorită flexibilității acestui format și eficienței sale operaționale. Această tranzacție reprezintă o confirmare clară a încrederii noastre în piața din România – ne consolidează prezența în orașe cu potențial ridicat și adaugă o dimensiune importantă unui portofoliu construit cu atenție pentru a genera valoare pe termen lung”, a declarat Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI România.

Potrivit companiei, după finalizarea tranzacției, cele șase parcuri vor fi optimizate prin îmbunătățirea mixului de chiriași și implementarea standardelor operaționale AFI la nivelul întregului portofoliu.

Compania amintește că a intrat pe segmentul parcurilor de retail din România în 2023, odată cu livrarea proiectului AFI Arad, cu aproximativ 29.400 mp suprafață închiriabilă.

