Românii au comandat aproximativ 1,5 milioane de burgeri prin platforma Wolt în primul an de activitate pe piața locală, în timp ce cea mai mare comandă din categoria restaurante a depășit 7.500 de lei, potrivit datelor transmise de companie.

Compania arată că București, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov și Iași au fost cele mai active piețe în ultimele 12 luni, pe fondul creșterii cererii pentru livrări rapide și cumpărături de proximitate.

Burgerii domină comenzile din restaurante

La nivel național, burgerii au fost cele mai comandate produse de pe platformă, cu aproximativ 1,5 milioane de unități livrate. Pe următoarele locuri s-au aflat cartofii, garniturile și sosurile, cu aproximativ 1,3 milioane de produse comandate, urmate de categoria doner, kebab, wraps și shaorma, cu circa 850.000 de produse.

Pizza a generat aproximativ 221.000 de comenzi, iar supele și ciorbele au ajuns la circa 150.000 de produse comandate.

Potrivit companiei, McPuișor burger a fost cel mai comandat produs în București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași, în timp ce Brașovul s-a diferențiat prin preferința pentru shaorma mare de pui.

Cluj-Napoca s-a remarcat printr-un volum ridicat de comenzi de burgeri, cu peste 500.000 de produse livrate, aproape dublu față de București, unde au fost comandate aproape 300.000 de burgeri.

Retailul câștigă teren în aplicație

Wolt susține că utilizatorii folosesc tot mai frecvent aplicația pentru cumpărături rapide de zi cu zi, de la apă, lapte și pâine până la legume proaspete. În Iași, bananele au fost cel mai comandat produs din categoria retail.

În acest context, Carrefour își extinde prezența pe platformă cu 193 de magazine Express în 29 de orașe, cu prețuri similare celor din magazinele fizice. Totodată, brandul austriac de beauty și îngrijire BIPA a fost lansat în aplicație, în București.

Compania mai precizează că abonații Genius și Wolt+ au generat peste jumătate din activitatea totală de pe platformă, în special în segmentul de retail.

„Primul an Wolt în România ne-a arătat cât de repede poate un serviciu să devină parte din rutina de zi cu zi, atunci când răspunde unor nevoi reale”, a declarat Alexandru Ștefan, Head of Account Management și Country Lead Wolt România.

Potrivit companiei, aplicația Wolt a fost instalată de aproape 5 milioane de ori de la lansarea pe piața din România.