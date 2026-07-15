Pe o străduță îngustă din Covent Garden, la câțiva pași de forfota teatrelor și a piețelor londoneze, se află un restaurant în care timpul pare să se fi oprit. Drapelele roșii, copertinele cu inserții aurii și saloanele îmbrăcate în lemn îi întâmpină pe oaspeți aproape la fel ca în urmă cu mai bine de două secole.

Este vorba despre „Rules”, restaurantul care își revendică titlul de cel mai vechi din Londra și care servește neîntrerupt preparate din bucătăria britanică încă din anul 1798. Restaurantul a fost deschis de Thomas Rule ca un simplu bar de stridii. În timp, meniul s-a îmbogățit cu preparate tradiționale britanice, însă câteva dintre specialitățile care l-au făcut celebru au rămas neschimbate. De altfel, cele trei cuvinte scrise cu litere aurii pe ferestrele restaurantului – „Oysters. Pies. Pudding.” („Stridii. Plăcinte. Budinci.”) – rezumă și astăzi filosofia casei.

Vânatul, plăcintele tradiționale, budincile și stridiile continuă să fie piesele de rezistență ale meniului, iar restaurantul pune accent pe ingrediente britanice și pe rețete clasice, păstrate de generații, arată CNN.

De la Charles Dickens la Charlie Chaplin

În aproape 230 de ani de existență, Rules a devenit un loc de întâlnire pentru scriitori, actori, politicieni și membri ai familiei regale. Printre clienții celebri s-au numărat Charles Dickens, H.G. Wells, Graham Greene, Charlie Chaplin, Laurence Olivier și David Bowie. Regele Eduard al VII-lea obișnuia să se retragă într-un salon privat al restaurantului împreună cu celebra actriță Lillie Langtry, iar de-a lungul timpului localul a fost considerat un adevărat salon al lumii teatrului londonez.

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Pereții sunt acoperiți cu tablouri, caricaturi și fotografii care spun povestea restaurantului și a personalităților care i-au trecut pragul. Într-o capitală în care restaurantele apar și dispar într-un ritm amețitor, Rules a ales să nu se reinventeze după fiecare tendință culinară.

Decorul victorian, banchetele din catifea roșie, mobilierul din lemn și atmosfera elegantă au rămas aproape neschimbate. Tocmai această fidelitate față de propria identitate este considerată unul dintre motivele pentru care restaurantul continuă să atragă atât turiști, cât și londonezi. În loc să urmeze moda preparatelor spectaculoase pentru rețelele sociale, Rules mizează pe bucătăria britanică tradițională și pe rețete care au trecut testul timpului.

O bucată din istoria gastronomiei britanice

Astăzi, Rules este mai mult decât un restaurant. Este un reper al patrimoniului gastronomic britanic și unul dintre puținele locuri unde vizitatorii pot experimenta atmosfera Londrei de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Deși orașul s-a schimbat radical în ultimele două secole, iar în jurul său au apărut mii de restaurante noi, Rules continuă să servească aceleași preparate care l-au făcut celebru. Pentru mulți dintre cei care îi trec pragul, experiența nu înseamnă doar o masă, ci o călătorie în istoria gastronomiei britanice, într-un loc care a supraviețuit războaielor, schimbărilor de regim, crizelor economice și transformărilor culinare fără să renunțe la identitatea sa.