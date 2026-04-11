Un nou studiu aduce o perspectivă neașteptată asupra relației dintre alimentație și sănătatea creierului. Cercetarea realizată de Karolinska Institutet și publicată în jurnalul JAMA Network Open citat de ScienceDaily sugerează că, pentru anumite persoane, consumul mai ridicat de carne ar putea reduce riscul de Alzheimer. Rezultatele indică faptul că efectele dietei asupra creierului nu sunt universale, ci depind de profilul genetic al fiecărui individ. Cercetătorii au analizat în special rolul genei APOE, cunoscută pentru influența sa majoră asupra riscului de Alzheimer.

Persoanele care au variantele APOE 3/4 sau 4/4 sunt considerate a avea un risc crescut de a dezvolta boala. În mod obișnuit, aceste variante sunt asociate cu o probabilitate mult mai mare de declin cognitiv. Cu toate acestea, studiul arată un rezultat surprinzător. În cazul participanților care consumau cantități mai mari de carne, acest risc crescut nu a mai fost observat. Mai mult, aceștia au prezentat un declin cognitiv mai lent și o probabilitate mai mică de a dezvolta demență.

Cercetarea s-a bazat pe datele a peste 2.100 de persoane cu vârste de peste 60 de ani. Participanții au fost monitorizați timp de până la 15 ani, în cadrul unui studiu amplu privind îmbătrânirea și sănătatea.

Analiza a arătat diferențe semnificative între grupuri. Persoanele cu risc genetic ridicat care consumau mai puțină carne aveau de peste două ori mai multe șanse să dezvolte demență comparativ cu cele fără aceste variante genetice. În schimb, în grupul cu aport ridicat de carne, această diferență a dispărut.

Nu orice tip de carne are același efect

Un alt aspect important evidențiat de studiu este tipul de carne consumată. Cercetătorii au observat că un procent mai mic de carne procesată este asociat cu un risc mai redus de demență, indiferent de profilul genetic.

Descoperirile sugerează că recomandările alimentare ar putea deveni, în viitor, mult mai personalizate. În locul unor reguli generale, dieta ar putea fi adaptată în funcție de caracteristicile genetice ale fiecărei persoane.

Specialiștii subliniază însă că studiul este observațional și nu poate demonstra o relație directă de cauzalitate. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma dacă modificarea dietei poate influența în mod direct riscul de Alzheimer. Chiar și așa, rezultatele deschid o direcție importantă în cercetarea nutriției și a bolilor neurodegenerative. Ele arată că ceea ce este considerat sănătos pentru unii poate să nu fie la fel de benefic pentru alții, în funcție de profilul genetic.