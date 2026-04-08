Un gest simplu, făcut imediat după trezire, poate susține funcționarea corectă a rinichilor. Specialiștii în nutriție spun că apa este cea mai bună alegere pentru începutul zilei, datorită efectelor asupra filtrării, hidratării și circulației sângelui, conform Eating Well.

Rinichii au rolul de a filtra sângele, de a elimina produșii reziduali și de a forma urina. Funcționarea lor depinde în mare măsură de alimentație și de aportul de lichide. „Rinichii tăi sunt responsabili pentru eliminarea deșeurilor din tot ceea ce mănânci și bei. Așa că nu este surprinzător că alimentația poate fi atât extrem de benefică, cât și dăunătoare pentru sănătatea rinichilor”, spune Melanie Betz, dietetician.

Apa diluează substanțele reziduale

După mai multe ore fără lichide, organismul are nevoie de hidratare. „Apa este cea mai bună băutură de dimineață pentru rinichi, deoarece le oferă ceea ce au nevoie pentru a începe ziua și a-și face treaba”, explică Beverly Garden, dietetician. „După ce organismul tău stă ore întregi fără lichide, consumul de apă dimineața diluează produșii reziduali, astfel încât rinichii să poată filtra mai ușor.”

Rinichii conțin peste un milion de nefroni, unități care filtrează sângele în două etape. Hidratarea adecvată susține acest proces. „Apa și lichidele sunt cele care mențin acest sistem să funcționeze eficient. Când ești bine hidratat, rinichii pot filtra ușor produșii reziduali și excesul de vitamine și minerale din organism, eliminându-le prin urină”, explică Jen Hernandez, dietetician.

- articolul continuă mai jos -

Un volum mai mare de urină, obținut prin consum suficient de apă, este asociat cu o funcție renală mai bună în timp.

Hidratarea protejează rinichii

Deshidratarea reduce capacitatea de filtrare a rinichilor și, în timp, poate duce la afectarea lor. „Când ești deshidratat, rinichii nu filtrează cât ar trebui, ceea ce îi poate afecta în timp sau, dacă deshidratarea este severă, poate duce la boală renală cronică”, spune Betz. Ea adaugă că „apa este ieftină, accesibilă și este cea mai bună modalitate de hidratare pentru majoritatea oamenilor. Nu avem nevoie de băuturi sofisticate cu electroliți sau pulberi de hidratare.”

În lipsa hidratării, organismul activează mecanisme hormonale care cresc tensiunea arterială pentru a menține echilibrul lichidelor. Acest lucru pune presiune suplimentară pe rinichi. În același timp, hidratarea corectă reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi, care apar mai frecvent atunci când volumul de urină este scăzut și concentrația de săruri este crescută.

Apa susține circulația sângelui

Deshidratarea duce la scăderea volumului de sânge și la creșterea concentrației de sodiu, ceea ce determină constricția vaselor de sânge și creșterea tensiunii arteriale. Consumul de apă ajută la restabilirea echilibrului.

Hipertensiunea arterială este una dintre principalele cauze ale insuficienței renale. Pe termen lung, vasele de sânge îngustate afectează capacitatea rinichilor de a filtra eficient sângele. Hidratarea nu rezolvă singură tensiunea arterială, dar contribuie la menținerea unui flux sanguin adecvat către rinichi.

Cum poți bea mai multă apă

Integrarea apei înipoate deveni un obicei ușor de menținut. Un pahar de apă băut după spălatul pe dinți sau înainte de cafea ajută la formarea unui reflex zilnic.

Apa poate fi consumată și sub formă de ceai sau cafea. „Persoanele care beau cafea pot avea un risc mai scăzut atât de boală renală, cât și de pietre la rinichi”, spune Betz. În plus, „ceaiul verde s-a dovedit că protejează împotriva afectării rinichilor, oferind antioxidanți și susținând mecanismele antiinflamatorii din organism”, adaugă Hernandez.

Alte recomandări pentru sănătatea rinichilor

Pe lângă hidratare, dieta și stilul de viață au un rol esențial. „Ceea ce mâncăm și bem are un impact major asupra sănătății rinichilor. Principalele două cauze ale bolii renale sunt diabetul și hipertensiunea arterială. Deși există factori pe care nu îi putem controla, cum ar fi vârsta, genetica și istoricul familial, alimentația și stilul de viață sunt lucruri asupra cărora avem control”, afirmă Hernandez.

Specialiștii recomandă o alimentație echilibrată, bazată pe legume, fructe, cereale integrale și proteine vegetale, cu limitarea zahărului și a cărnii procesate. Consumul frecvent de băuturi îndulcite crește riscul de diabet și, implicit, de boală renală.

Boala renală cronică poate evolua fără simptome în fazele incipiente, motiv pentru care persoanele cu factori de risc ar trebui să discute cu medicul și să facă investigații.

Consumul de apă dimineața rămâne unul dintre cele mai simple gesturi cu efect real asupra sănătății rinichilor, susținând funcțiile de bază ale organismului încă de la începutul zilei.