Moderația și adaptarea rețetelor tradiționale sunt esențiale pentru o masă de Paște fără probleme digestive, mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni hepatice sau gastrice, precum gastrită, reflux sau steatoză. Recomandările vin de la medicii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, citați de Agerpres.

Specialiștii atrag atenția că nu este nevoie de eliminarea completă a preparatelor tradiționale, ci de evitarea exceselor de grăsimi, zahăr și alimente prăjite, care pot declanșa crize biliare sau dureri gastrice.

„Perioada sărbătorilor de Paşte poate fi o provocare pentru multe persoane atunci când ne gândim la abundenţa şi varietatea alimentară. Mesele îmbelşugate, alcoolul, dulciurile sunt tentaţii pentru toţi, iar meniul tradiţional este unul foarte bogat caloric cu o proporţie mare de grăsimi animale şi cu puţine legume. Puteţi evita excesele alimentare şi să limitaţi creşterea în greutate rămânând activi, mâncând cu atenţie şi conştient, consumând apă şi făcând alegeri inteligente pentru mesele principale şi gustări. Nu trebuie să uităm că mersul pe jos, plimbările în aer liber sunt o ocazie de a face activitate fizică, necesară unui stil de viaţă sănătos”, se arată într-o postare publicată miercuri pe pagina de Facebook a SJU Târgu Jiu.

Medicii oferă și recomandări concrete pentru principalele preparate de Paște. În cazul ouălor, consumul ar trebui limitat la cel mult două pe zi, iar persoanele cu probleme biliare severe sunt sfătuite să consume doar albușul. Maioneza poate fi înlocuită cu iaurt grecesc și puțin muștar, pentru a reduce aportul de grăsimi.

Pentru carnea de miel, specialiștii recomandă alegerea bucăților slabe și îndepărtarea grăsimii vizibile. Metodele de gătire indicate sunt la cuptor, la grătar sau la abur, în locul prăjirii în ulei.

Și drobul poate fi adaptat: mai multă verdeață, precum ceapă verde, mărar sau pătrunjel, și o cantitate mai mică de organe, pentru a fi mai ușor de digerat. Adăugarea unei cantități mici de orez este o altă soluție pentru a reduce impactul asupra digestiei.

În ceea ce privește garniturile, medicii recomandă legumele verzi și salatele asezonate cu lămâie, în loc de oțet, pentru protejarea mucoasei stomacului. Preparatele grele, cum sunt cartofii prăjiți sau piureul cu mult unt, ar trebui evitate.

La desert, porțiile mici sunt suficiente. Pasca este de preferat să fie preparată cu brânză de vaci slabă și mai puțin zahăr, iar cozonacul nu ar trebui consumat fierbinte, deoarece poate fermenta în stomac și provoca balonare sau aciditate.

Medicii atrag atenția și asupra consumului de alcool și băuturi carbogazoase. Persoanele cu afecțiuni hepatice sunt sfătuite să evite alcoolul, iar în caz contrar să se limiteze la un pahar de vin roșu sec, diluat cu apă. Băuturile carbogazoase pot accentua disconfortul gastric și ar trebui evitate.

Printre recomandările generale se numără mesele mici și dese, mestecarea atentă a alimentelor și plimbările de cel puțin 20 de minute după masă, pentru susținerea digestiei. Medicii din Ambulatoriul Integrat al spitalului, inclusiv din specialitățile Medicină Internă, Gastroenterologie și Diabet, sunt disponibili pentru consult și sfaturi de specialitate, se mai arată în comunicarea unității medicale.