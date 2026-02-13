Conservanții utilizați frecvent pentru siguranța alimentară și prelungirea termenului de valabilitate ar putea fi asociați cu riscuri serioase pentru sănătate. Două studii recente realizate în Franța indică o legătură între consumul acestor aditivi și apariția cancerului și a diabetului de tip 2. Rezultatele au fost obținute în cadrul proiectului NutriNet-Santé, unul dintre cele mai ample studii nutriționale din Europa. Cercetările au fost coordonate de Mathilde Touvier, investigator principal al programului și cercetător la Institutul Național de Sănătate și Cercetare Medicală din Franța, scrie CNN.

Studiul NutriNet-Santé a fost lansat în anul 2009 și include peste 170.000 de participanți. Aceștia au raportat online informații detaliate despre alimentație și stil de viață. Datele au fost corelate cu informațiile medicale din sistemul național de sănătate francez.

Potrivit cercetătorilor, acestea sunt primele studii din lume care analizează legătura dintre expunerea la conservanți și cancer sau diabet de tip 2. Autorii subliniază că rezultatele trebuie interpretate cu prudență și confirmate prin cercetări suplimentare.

Conservanții și riscul de cancer

Primul studiu, publicat în revista The BMJ, a analizat efectele a 58 de conservanți. Au fost urmăriți aproximativ 105.000 de adulți fără cancer la începutul studiului. Participanții au fost monitorizați timp de până la 14 ani. Cercetătorii s-au concentrat pe 17 conservanți consumați de cel puțin 10% dintre participanți. Dintre aceștia, 11 nu au fost asociați cu riscul de cancer. Șase conservanți au fost însă legați de o incidență crescută a bolii. Toți cei șase conservanți sunt considerați siguri pentru consum de către autoritățile americane. Printre aceștia se numără nitritul de sodiu și nitratul de potasiu. Aceste substanțe sunt utilizate frecvent în carnea procesată.

Nitritul de sodiu a fost asociat cu un risc cu 32% mai mare de cancer de prostată. Nitratul de potasiu a fost legat de un risc crescut de cancer mamar. De asemenea, s-a observat o creștere a riscului total de cancer.

Sorbatele, folosite pentru prevenirea mucegaiului în vinuri și produse de panificație, au fost asociate cu un risc mai mare de cancer. Potasiul sorbat a fost corelat cu o creștere de 26% a cancerului de sân.

Metabisulfitul de potasiu, utilizat în vinificație și bere, a fost legat de un risc mai mare de cancer. Acetatele și acidul acetic au fost, de asemenea, asociate cu creșteri ale incidenței cancerului.

Rolul conservanților antioxidanți

Studiul a analizat și conservanți considerați mai naturali, precum vitamina C sau extractele de plante. Cercetătorii atrag atenția că efectele pot diferi atunci când substanțele sunt izolate. Modul în care microbiota intestinală le procesează poate influența impactul asupra sănătății.

Doar doi conservanți antioxidanți au fost legați de cancer. Eritorbatele, inclusiv eritrobatul de sodiu, au fost asociate cu un risc crescut de cancer mamar. Aceste substanțe sunt utilizate pentru prevenirea decolorării alimentelor.

Diabetul de tip 2 și conservanții

Al doilea studiu, publicat în Nature Communications, a analizat riscul de diabet de tip 2. Au fost incluși aproape 109.000 de participanți fără această boală la începutul cercetării. Rezultatele arată că 12 dintre cei 17 conservanți analizați au fost asociați cu un risc crescut. Persoanele cu cel mai mare consum au avut un risc cu aproape 50% mai mare. Cinci dintre conservanții implicați au fost comuni ambelor studii. Printre aceștia se numără nitritul de sodiu, potasiul sorbat și acidul acetic.

Un alt conservant asociat cu diabetul a fost propionatul de calciu. Acesta este utilizat pentru prevenirea dezvoltării mucegaiului.

Mai mulți aditivi antioxidanți au fost, de asemenea, asociați cu risc crescut. Printre aceștia se află vitamina E sintetică și vitamina C sub formă de aditiv. Au fost menționate și extractele de rozmarin sau acidul citric.

Precauții și implicații

Autorii subliniază că studiile observaționale au limitări inerente. Totuși, analiza detaliată a dietei reprezintă un punct forte major. Cercetătorii au controlat factori precum activitatea fizică, fumatul și consumul de alcool. Specialiștii consideră că rezultatele justifică cercetări suplimentare și o reevaluare a reglementărilor. Potrivit autorilor, datele contribuie la consolidarea argumentelor pentru limitarea aditivilor alimentari.

Deși sunt necesare studii suplimentare, rezultatele ridică semne de întrebare importante. Cercetătorii și experții în sănătate publică recomandă accentul pe alimente proaspete. Dietele bazate pe produse integrale și minim procesate rămân o strategie esențială pentru protecția sănătății consumatorilor.