Autoritățile europene din domeniul siguranței alimentare și sănătății publice investighează un focar de infecții cu salmonella asociat consumului unor produse cu tăiței instant aromatizați. Până în prezent, au fost confirmate 106 cazuri în 14 țări europene, majoritatea în rândul copiilor și tinerilor adulți.

Potrivit informațiilor publicate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), primele cazuri au fost raportate în luna noiembrie. Cel puțin 49 dintre persoanele infectate au avut nevoie de spitalizare, notează Mediafax.

Cele două instituții europene arată că produsele cu tăiței aromatizați reprezintă cea mai probabilă sursă a focarului aflat încă în desfășurare. „Produsele cu tăiței aromatizați sunt cea mai probabilă sursă a unui focar de infecții în curs de desfășurare în mai multe țări, existând dovezi care leagă cazurile de produse de la aceeași marcă”, au transmis EFSA și ECDC.

Suspiciunile duc către un producător din Ucraina

Autoritățile europene nu au făcut public numele mărcii implicate, însă au precizat că toate cazurile asociate tulpinii de Salmonella Stanley au fost corelate cu un producător din Ucraina.

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Săptămâna trecută, compania Reeva Foods a anunțat că într-un lot de tăiței instant distribuiți pe piața statelor baltice a fost semnalată o „presupusă detectare” a bacteriei Salmonella Stanley. Produsele respective au fost fabricate de compania ucraineană Euro Food Service pentru marca Reeva.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate lanțul de distribuție și eventualele loturi afectate.

Cum apare contaminarea cu salmonella

Specialiștii explică faptul că tăițeii pot fi contaminați cu salmonella dacă sunt preparați folosind ouă crude sau insuficient preparate termic ori dacă sunt manipulați în condiții de igienă necorespunzătoare.

Salmonella este una dintre cele mai frecvente cauze ale toxiinfecțiilor alimentare. Infecția provoacă, de regulă, simptome digestive precum diaree, dureri abdominale, greață și vărsături. În cazurile severe pot apărea deshidratarea, septicemia sau artrita reactivă, în special la copii, vârstnici și persoane cu un sistem imunitar slăbit.

Boala poate fi tratată cu antibiotice în situațiile în care medicul consideră necesar, însă prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de îmbolnăvire.

Autoritățile europene continuă investigațiile pentru identificarea tuturor produselor implicate și limitarea răspândirii focarului.