Uleiul de măsline extravirgin este un aliat de nădejde pentru sănătate, aducând beneficiile multiple pentru inimă sau reducerea colesterolul „rău”. În plus are evidente proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, bine documentate. Recent, o cercetare derulată la Universitatea Rovira i Virgili din Tarragona, Spania scoate la iveală un beneficiu mai puțin cunoscut până acum: influența directă asupra creierului prin intermediul microbiotei sistemului digestiv.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Studiul confirmă faptul că un consum regulat de ulei de măsline extra virgin protejează funcțiile cerebrale la persoanele în vârstă, îmbunătățind diversitatea bacteriană din intestin. Spre deosebire de uleiul rafinat, cel virgin acționează ca un scut pentru sănătatea cognitivă, scrie ABC.

Primul studii care face legătura între cele trei

Această cercetare, publicată sub semnătura cercetătoarei Jiaqi Ni, este prima care se concentrează specific pe interacțiunea dintre uleiul de măsline, microbiota intestinală și funcția cognitivă.

Detaliile studiului:

Subiecți: 656 de persoane cu vârste între 55 și 75 de ani.

Profil: Persoane supraponderale, cu obezitate sau sindrom metabolic (factori care cresc riscul cardiovascular).

Rezultat: Cei care au consumat ulei de măsline extravirgin au prezentat o evoluție mult mai bună a funcțiilor cognitive față de cei care au consumat ulei rafinat.

O bacterie, responsabilă pentru conservarea memoriei

Cercetătorii au identificat un gen specific de bacterii, numit Adlercreutzia, care pare să fie responsabil pentru conservarea memoriei și a atenției la consumatorii de ulei de măsline extravirgin.

De ce uleiul extravirgin și nu cel rafinat

Totul ține de procesul de fabricație.

Uleiul extravirgin: Se obține exclusiv prin procedee mecanice (presare la rece). Păstrează toți polifenolii, antioxidanții și vitaminele naturale. Uleiul rafinat: Trece prin tratamente industriale chimice pentru a elimina impuritățile. Din păcate, aceste procese distrug și compușii bioactivi benefici care „hrănesc” bacteriile bune din intestin.

„Nu toate uleiurile de măsline au beneficii asupra funcției cognitive”, insistă coordonatoarea studiului Jiaqi Ni. Calitatea grăsimii este la fel de importantă ca și cantitatea.

Cum să alegi corect uleiul de măsline din supermarket

Pentru a alege corect tipul de ulei care îi susține sănătatea, consumatorul ar trebui să citească atent eticheta. Specialiștii recomandă:

alegerea unor produse etichetate clar ca „ulei de măsline extravirgin”;

evitarea oricărui produs pe care este inscripționat „amestec”, „rafinat” sau „din uleiuri rafinate”;

verificarea metodei de extracție: presare la rece;

verificarea datei de recoltare și a ambalajului (sticlele închise la culoare protejează uleiul de oxidare).

Dieta, cea mai simplă armă împotriva demenței

În condițiile în care cazurile de declin cognitiv și demență sunt în creștere la nivel global, experții Jordi Salas-Salvadó, Nancy Babio și Stephanie Nishi subliniază că dieta este cea mai accesibilă armă de apărare. Utilizarea uleiului de măsline virgin nu este doar o alegere culinară, ci o strategie eficientă și la îndemână pentru a proteja sănătatea creierului pe termen lung.

În România, uleiul de măsline câștigă teren

David Filipaș, unul dintre cei mai activi promotori ai culturii uleiului extravirgin în România, observă direct această schimbare de comportament.

„România face un salt interesant: de la extravirgin folosit doar de sărbători, la extravirgin folosit zilnic. Când oamenii înțeleg diferența dintre un ulei generic și un lot selectat, cu aromă, polifenoli și identitate, devin loiali. Este o piață încă mică, dar extraordinar de dinamică, a declarat antreprenorul pentru G4Food.”