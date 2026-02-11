Un studiu nou sugerează că o dietă cu puțini carbohidrați și bogată în grăsimi ar putea aduce îmbunătățiri semnificative persoanelor care nu răspund la tratamentele standard pentru depresie, potrivit cercetării publicate recent și relatate de NY Post. Cercetarea, prima de acest fel, a implicat 88 de adulți diagnosticați cu depresie rezistentă la tratament, o formă severă a afecțiunii în care simptomele persistă chiar și după administrarea a două sau mai multe antidepresive diferite.

Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri. Un grup a urmat dieta ketogenică, caracterizată printr-un consum ridicat de grăsimi, moderat de proteine și foarte scăzut de carbohidrați, astfel încât organismul intră într-o stare numită cetoză. Celălalt grup a adoptat o dietă bogată în fructe și legume variate și cu un accent pe grăsimi sănătoase din plante.

La finalul celor șase săptămâni de intervenție, ambele grupuri au înregistrat îmbunătățiri ale scorurilor de depresie. Cu toate acestea, participanții care au urmat dieta ketogenică au înregistrat o scădere medie mai mare a simptomelor, de aproximativ 10,5 puncte conform chestionarului standard de evaluare a depresiei, comparativ cu 8,3 puncte în cazul celor din grupul cu dietă fitochimică.

Cetonele ar putea avea un rol important

Autorii studiului consideră că cetonele – molecule produse de organism atunci când arde grăsimi în loc de zaharuri – ar putea juca un rol benefic asupra metabolismului cerebral, inflamației, reglării neurotransmițătorilor și sănătății intestinale, toate fiind factori implicați în apariția și menținerea depresiei.

Un alt aspect al cercetării a fost dificultatea participanților de a menține dieta ketogenică pe termen lung. După încheierea fazei susținute cu mese pregătite și sprijin regulat, doar aproximativ 9% dintre persoanele din grupul keto au continuat să urmeze dieta pe cont propriu. Experții nu sunt încă pregătiți să recomande dieta ketogenică ca tratament de sine stătător pentru depresie rezistentă. Psihiatrii subliniază că alte elemente din cadrul studiului – consilierea săptămânală, structura alimentară impusă și sprijinul social – pot contribui la ameliorarea simptomelor.

Mai mult, dieta ketogenică nu este lipsită de riscuri pentru sănătate. Studii anterioare au legat astfel de regimuri bogate în grăsimi de creșterea nivelului de colesterol LDL și de reducerea anumitor bacterii benefice din intestin, ceea ce poate avea efecte negative asupra sănătății pe termen lung. În acest context, specialiștii avertizează că schimbările de stil de viață – precum gestionarea greutății, exercițiile fizice regulate și strategii psihologice adecvate – rămân abordări validate pentru persoanele cu depresie rezistentă la tratament.

În plus, nutriția este recunoscută ca un factor important în sănătatea mintală în general, influențând reacțiile organismului la stres și funcționarea creierului, dar nu poate înlocui tratamentul medical convențional atunci când tulburările sunt severe.