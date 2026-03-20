Excelența Sa Ricardo Guerra de Araujo, ambasadorul Braziliei la București a afirmat că sectorul cărnii este cel mai polemic atunci când vorbim de Mercosur. Declarația a fost realizată în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„ Sectorul cărnii este cel mai polemic. Vom impune condițiile din UE pentru a integra mai bine lanțurile valorice. Vor exista drepturi de autor pentru produsele exportate de UE.

Foarte puțini au citit acest acord. Iată o serie de informații factuale: În sectorul cărnii reducerile de taxe vamale sunt pentru 99.000 de tone de carne din care doar 15 % refrigerată de vită. UE exportă mai multă carne decât importă.

Exportul de carne de vită din Brazilia corespunde standardelor din economia europeană, Reglementările europene sanitare și fitosanitare sunt atât de complexe birocratic (și fermierii români știu ce spun) că sunt greu de realizat și pentru agricultorii de aici. Una dintre provocări este cum să facem față birocrației în creștere de la Bruxelles, mai ales în sectorul agricol.”

G4Food și Economedia organizează vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale"

Conferința reunește decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile se concentrează pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.