Bananele sunt printre cele mai populare fructe din lume, însă au un dezavantaj: odată ajunse la maturitate, fereastra în care pot fi consumate înainte să devină prea moi este destul de scurtă. Altfel spus, între momentul în care sunt numai bune de mâncat și cel în care ajung ingredient pentru banana bread sau direct la coșul de gunoi nu trece întotdeauna mult timp. De multe ori, un ciorchine întreg se coace aproape simultan, iar fructele se înmoaie înainte să apuci să le consumi. Robert Schueller, specialist în fructe și legume la compania americană Melissa’s, recomandă o soluție simplă: separarea bananelor imediat după ce ajung acasă. Este un obicei pe care spune că îl păstrează de peste 20 de ani.

Metoda are legătură cu etilena, un gaz produs natural de fructe, care contribuie la procesul de coacere. Schueller explică faptul că bananele comercializate în magazine sunt, de regulă, tratate cu etilenă pentru a accelera maturarea, iar felul în care sunt păstrate după cumpărare poate influența ritmul în care se coc, potrivit Simply Recipes.

De ce este recomandat să separi bananele după cumpărare

„Etilena este o componentă naturală a aproape tuturor fructelor, care le permite să înceapă să se coacă, însă fructele se coc în ritmuri diferite”, explică specialistul, citat de publicația Simply Recipes.

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Acesta mai spune că bananele comercializate în magazine sunt, de regulă, tratate cu etilenă pentru a declanșa și accelera procesul de coacere. Odată început acest proces, fructele se pot coace mai repede.

Separarea bananelor este una dintre metodele prin care poate fi încetinită coacerea, potrivit experienței specialistului. În loc să păstreze fructele grupate, acesta le așază individual, la o anumită distanță unele de altele.

La ce distanță trebuie așezate bananele

Schueller recomandă să așezi bananele la aproximativ 15-30 de centimetri distanță unele de altele. El obișnuiește să le distribuie pe suprafețe diferite din bucătărie, precum o insulă din marmură sau o masă din lemn.

Potrivit acestuia, această metodă poate prelungi prospețimea bananelor cu două-trei zile. Rezultatul poate varia însă în funcție de gradul de coacere al fructelor, temperatură și condițiile în care sunt păstrate.

Temperatura este un alt factor important. Căldura accelerează coacerea, astfel că bananele nu ar trebui ținute lângă cuptor, calorifere sau în locuri în care sunt expuse direct la soare.

Dacă ai la dispoziție o suprafață răcoroasă din marmură sau granit, aceasta poate fi o opțiune potrivită pentru așezarea fructelor.

Alte trei trucuri pentru a păstra bananele proaspete mai mult timp

Separarea bananelor nu este singura recomandare a specialistului. Robert Schueller mai propune câteva schimbări simple în modul în care sunt transportate și depozitate fructele.

1. Nu păstra bananele în bolul cu fructe

Un bol cu fructe așezat pe blatul din bucătărie poate arăta bine, însă nu este neapărat cea mai bună soluție pentru păstrarea bananelor.

„Cel mai rău lucru pe care îl poți face unei banane este să o pui într-un bol cu fructe sau legume. Pe de o parte, etilena provenită de la celelalte fructe și legume poate influența și accelera coacerea. Pe de altă parte, atunci când produsele sunt stivuite unele peste altele, se acumulează și căldură”, explică Schueller.

2. Nu pune bananele într-o pungă

Un alt sfat se referă la momentul cumpărăturilor. Schueller recomandă să nu pui bananele în punga pentru fructe și legume, ci să le așezi direct în coșul de cumpărături.

„Dacă le pui într-o pungă, reții gazul etilenă. Așa că, dacă aduci bananele acasă într-o pungă și le lași pe blat, să nu te surprindă dacă toate sunt coapte chiar a doua zi”, avertizează specialistul.

3. Poți folosi un suport pentru banane

Agățarea bananelor într-un suport special este o altă metodă populară, deși Schueller spune că nu o folosește personal.

El a observat însă că bananele agățate tind să prezinte mai puține urme de lovire. Explicația ține de modul în care sunt manipulate: fructele lăsate pe blat sunt ridicate și așezate la loc în mod repetat, ceea ce poate duce la apariția vânătăilor.

„Am observat că, pentru că avem suporturi pentru banane prin birou, nu văd niciodată urme de lovire pe cele care sunt agățate. De regulă, acestea apar atunci când oamenii ridică o banană și apoi o pun înapoi pe blat”, spune specialistul.