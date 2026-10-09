Cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare de la Dăbuleni testează un nou soi de cartof dulce, cu coajă roz și miez galben, care ajunge la aproximativ 500 de grame în doar 50-60 de zile de la plantare. Comparativ cu soiurile cultivate până acum, care au nevoie de aproximativ 100 de zile pentru a ajunge la maturitate, noul soi se dezvoltă mai repede și prezintă o toleranță ridicată la secetă. Cartoful dulce cultivat în nisipurile de la Dăbuleni poate fi cumpărat direct de la stațiunea de cercetare, la un preț de 8 lei pe kilogram, potrivit Știrile ProTV.

Un nou soi de cartof dulce, testat la Dăbuleni

Noul cartof dulce are coaja roz și miezul galben, caracteristici care pot conta pentru consumatori și pentru comercializarea în supermarketuri. Soiul se află în faza de testare și urmează să fie omologat.

Unul dintre avantajele sale este perioada mai scurtă de dezvoltare. În timp ce soiurile cultivate până acum au nevoie de aproximativ 100 de zile pentru a ajunge la maturitate, noul soi poate atinge o greutate de circa jumătate de kilogram în 50-60 de zile de la plantare.

- articolul continuă mai jos -

Gheorghe Coteț, cercetător la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni, a explicat că planta s-a adaptat condițiilor climatice din zonă.

„Acest cartof dulce s-a dovedit a fi rezistent la condițiile climatice specifice zonei noastre, respectiv are o toleranță ridicată la secetă în câmpul de cercetare”, a declarat cercetătorul, potrivit Știrilor ProTV.

Cartof dulce cultivat în nisip, cu recolte de până la câteva kilograme pe cuib

La Dăbuleni sunt cultivate aproximativ trei hectare cu cartof dulce, iar specialiștii testează alte patru soiuri. Două dintre acestea au fost deja omologate.

Condițiile solului nisipos nu împiedică obținerea unor recolte de calitate, după cum explică Gheorghe Coteț.

„Dintr-un nisip ca de plajă, cu un conținut de humus de 0,5-0,7 la sută, putem să obținem cartof dulce de o calitate extraordinară, care poate realiza două-trei kg per cuib”, a afirmat cercetătorul.

Cartoful dulce poate fi preparat și ca desert. O muncitoare de la stațiune a explicat că tuberculii pot fi copți și serviți sub formă de rondele.

„Îi băgăm la cuptor, îi tăiem rondele când se coc și îi servim ca pe un desert care e mult mai bun decât în comerț”, a povestit aceasta.

Seceta afectează culturile de cartof dulce

Deși noul soi prezintă o toleranță ridicată la secetă, lipsa precipitațiilor din acest an a influențat culturile de la Dăbuleni, în special în perioada de maturare.

Ștefan Nanu, directorul Stațiunii de Cercetare Dăbuleni, a explicat că prima parte a anului a fost mai ploioasă, însă ulterior s-a instalat o perioadă foarte secetoasă.

„Am avut prima parte a anului ploioasă, cu temperaturi ceva mai normale, iar după perioada de vară ne confruntăm cu o perioadă foarte secetoasă. Influențează în special perioada de maturare a cartofului dulce”, a declarat acesta.

Persoanele care vor să cumpere cartof dulce cultivat la Dăbuleni îl pot comanda direct de la Stațiunea de Cercetare. Prețul anunțat este de 8 lei pe kilogram.