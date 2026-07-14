Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au aplicat amenzi în valoare totală de 218.300 de lei în urma controalelor efectuate la unitățile care prepară și comercializează produse alimentare în incinta benzinăriilor. În două cazuri, activitatea operatorilor economici a fost suspendată, transmite Agerpres.

Verificările s-au desfășurat în perioada 1-13 iulie și au avut ca scop evaluarea modului în care sunt respectate normele sanitar-veterinare și cele privind siguranța alimentelor.

Potrivit ANSVSA, inspectorii au controlat 240 de unități alimentare din benzinării. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 218.300 de lei, precum și 20 de avertismente. De asemenea, inspectorii au emis două Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA), măsură aplicată în cazul unor abateri care impun oprirea temporară a activității până la remedierea problemelor.

Ce nereguli au găsit inspectorii

Controalele au urmărit respectarea regulilor privind prepararea și comercializarea alimentelor destinate consumului uman, precum și modul în care sunt colectate, depozitate și eliminate subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și deșeurile rezultate din activitatea de alimentație publică. Printre cele mai frecvente nereguli constatate s-au numărat implementarea incompletă a programului de autocontrol și lipsa instruirii personalului în privința normelor de igienă și siguranță alimentară.

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Inspectorii au descoperit și deficiențe privind etichetarea și depozitarea produselor alimentare, precum și probleme legate de întreținerea spațiilor de depozitare, inclusiv pavimente deteriorate. În unele unități lipseau spațiile frigorifice necesare păstrării subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. De asemenea, au fost identificate recipiente neetichetate corespunzător pentru colectarea acestor subproduse și documente neactualizate privind monitorizarea temperaturii.

O altă abatere constatată a fost prepararea și comercializarea de sandvișuri în unități care nu dețineau aprobarea sanitar-veterinară necesară pentru desfășurarea acestei activități.

Controalele continuă

ANSVSA anunță că acțiunile de verificare vor continua la nivel național și în perioada următoare, pentru a se asigura că operatorii economici respectă normele privind siguranța alimentelor. Totodată, instituția îi încurajează pe consumatori să semnaleze orice suspiciune privind calitatea sau siguranța produselor alimentare prin intermediul Call Center-ului ANSVSA.

Acțiunea face parte din seria de controale tematice desfășurate în sezonul estival, perioadă în care autoritățile intensifică verificările în unitățile de alimentație publică și în punctele de comercializare a produselor alimentare.