Legumele și fructele românești au ajuns să invadeze piețele poloneze. Așadar, România nu mai este doar o piață pentru produsele agroalimentare poloneze, ci începe să devină un concurent tot mai vizibil chiar pe piața vecinilor din nord. Castraveții, cireșele, căpșunele și cartofii noi românești ajung în cantități importante în Polonia, unde fermierii locali spun că importurile contribuie la scăderea prețurilor și le afectează profitabilitatea.

Dacă în ultimii ani piața românească a fost invadată de merele poloneze, presa din Polonia relatează că, în sens invers, producătorii români reușesc să câștige tot mai mult teren cu legume și fructe proaspete.

Castraveții românești, acuzați că amplifică prăbușirea prețurilor

În această vară, cea mai mare problemă semnalată de cultivatorii polonezi este piața castraveților.

Potrivit publicațiilor de specialitate din Polonia, citate de Ziarul Financiar, recolta abundentă din sere și din câmp, favorizată de temperaturile ridicate, a coincis cu importuri consistente de castraveți românești. Oferta foarte mare a dus la o scădere accentuată a prețurilor chiar la începutul sezonului de procesare pentru murături.

Centrele de colectare plătesc în prezent aproximativ 2,5 zloți pe kilogram pentru castraveții destinați murării, iar în cazul producției din câmp deschis prețurile au coborât până la 1,5 zloți/kg (aproximativ 1,8 lei/kg).

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Potrivit presei poloneze, nivelurile actuale sunt apropiate de cele mai mici din ultimul deceniu.

Fermierii explică această situație prin supraproducția internă, extinderea suprafețelor cultivate după prețurile foarte bune din sezonul trecut și concurența venită din România, ale cărei produse sunt destinate în principal pieței de legume proaspete.

Când consumatorii câștigă, fermierii pierd

Pentru cumpărători, ieftinirea alimentelor reprezintă o veste bună.

În Polonia, prețurile unor produse agricole au scăzut puternic față de anul trecut. Varza este cu aproape 80% mai ieftină, cartofii vechi cu aproximativ 60%, iar ceapa, țelina, pepenii, nectarinele și chiar laptele înregistrează reduceri importante.

În schimb, pentru fermieri, această evoluție înseamnă marje tot mai mici și dificultăți în valorificarea producției. Mulți producători spun că au depozitele pline și nu găsesc cumpărători, în condițiile în care cererea nu ține pasul cu oferta.

Cireșele și căpșunele românești au creat tensiuni încă din 2024

Nu este pentru prima dată când produsele românești provoacă nemulțumiri în rândul agricultorilor polonezi.

În primăvara și vara anului 2024, presa din Polonia relata că piețele din sudul țării au fost invadate de căpșune și cireșe din România.

Publicația Farmer.pl descria atunci sosirea unor „convoaie întregi” de camioane încărcate cu cireșe românești în apropierea orașului Cracovia, într-un moment în care livezile poloneze fuseseră afectate de înghețurile târzii.

Cum producția locală era redusă, iar fructele românești aveau prețuri mai mici, fermierii din regiunea Malopolska au cerut autorităților măsuri de protecție și au acuzat concurența pe care o considerau imposibil de combătut.

Cartofii noi românești ajung pe rafturile supermarketurilor

Pe lista produselor românești care câștigă teren în Polonia se află și cartofii noi.

Anul trecut, aceștia au fost prezenți în supermarketurile poloneze chiar în perioada în care producătorii locali încercau să își valorifice propria recoltă.

Presa poloneză atrage atenția și asupra unei practici întâlnite pe piață: unele produse importate sunt comercializate drept produse locale. Astfel, căpșune provenite din Grecia sau cartofi noi din România ar fi fost etichetați ca produse poloneze pentru a răspunde preferinței consumatorilor pentru alimente autohtone.