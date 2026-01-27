Comisia Europeană a propus suspendarea unei scheme care permite anumite importuri de zahăr fără taxe vamale în blocul comunitar, în ideea de a reduce presiunea asupra producătorilor europeni care se confruntă cu scăderea preţurilor şi creşterea concurenţei, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“Voi propune o suspendare temporară a regimului de perfecţionare activă (IPR) la zahăr pentru a reduce presiunile asupra producătorilor de zahăr”, a scris comisarul european pentru agricultură şi alimentaţie, Christophe Hansen, într-o postare făcută luni pe reţeaua X.

Regimul de perfecţionare activă (IPR) permite companiilor să importe zahăr cu taxe vamale zero şi fără limite, cu condiţia ca zahărul să fie rafinat sau procesat în produse alimentare şi apoi reexportat în afara Uniunii Europene.

Zahărul brut importat în UE în cadrul schemei IPR în anul agricol 2024/25 a totalizat 587.000 de tone, în creştere cu 19% faţă de anul precedent, din care 95% a provenit din Brazilia, arată datele Comisiei Europene. Aceleaşi date mai arat că importurile de zahăr alb în cadrul schemei IPR au totalizat 155.000 de tone în 2024/25, în creştere cu 5% faţă de anul precedent, din care 43% au provenit din Brazilia, urmată de Maroc, Egipt şi Ucraina.

Producătorii europeni de sfeclă de zahăr şi-au exprimat îngrijorările cu privire la concurenţa neloială şi impactul potenţial al unui acord comercial cu blocul Mercosur, care include o cotă mai mare de zahăr.

Producătorii spun că importurile au contribuit la un exces de ofertă care a dus la scăderea preţurilor zahărului din UE la cel mai scăzut nivel din ultimii cel puţin trei ani.

Confederaţia Internaţională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din Europa (CIBE), grupul de lobby al cultivatorilor europeni de sfeclă de zahăr, şi-a exprimat sprijinul ferm pentru propunerea de suspendare a schemei IPR, numind-o oportună şi necesară. “Aceasta va oferi semnalul corect şi o gură de oxigen pentru o piaţă a zahărului din UE care trece printr-o perioadă dificilă”, a transmis CIBE pe X.