Aroma celebrului desert italian de Crăciun panettone într-o băutură răcoritoare. Un cunoscut cofetar și patiser italian în colaborare cu un producător de băuturi au creat ceea ce se preanunță deja ca senzația sezonului – o apă tonică dar cu gust de panettone, relatează portalul cibotoday.it.

Băutura poate fi consumată ca atare sau, dacă tot e sărbătoare, transformată într-un gin tonic. Iar numele este și el o anagramă reușită între „panettone” și apă tonică: Panettonic.

Numele creatorului său este Iginio Massari, personaj de top al panoramei gastronomice actuale, în colaborare cu Galvanina, companie din zona Rimini, care produce băuturi bio folosind ingrediente, sucuri și pulpă de fructe atent selecționate.

Totul a pornit de la o intuiție a lui Massari, care avea să se transfome rapid în provocare, aceea de a cuprinde aroma unui produs dospit, în realitate, un mix de arome care rezultă din procesul de coacere, într-o băutură, fără ca ceva să treacă prin respectivul proces de dospire și coacere în cuptor.

Ideea extrem de creativă a plăcut firmei producătoare de bătuturi, iar producția a implicat contribuția unui alt personaj emblematic al lumii băuturilor, Baldo Baldinini. Acesta este un fost profumier reconvertit la lumea băuturilor.

Tradiție și inovație, la un loc

„Colaborarea ne-a permis să creăm o apă tonică unică, iar ea poartă o amprentă botanică autentică și în același timp respectuoasă față de tradiție”, spune acesta. Vorbim despre note de citrice confiate, vanilie, condimente, alături de note botanice dozate astfel încât să recreeze profilul clasicului desert italian.

Produsul va fi disponibil începând de săptămâna viitoare în magazinele fizice ale grupului Iginio Massari Alta Pasticceria de la Milano, Roma, Torino, Verona, Brescia, Florența, dar și în shopul său online, pentru curioșii din lumea largă interesați să o guste.

Potritiv explicațiilor producătorului, Panettonic poate fi degustată ca atare, chiar alături de o felie de panettone, sau mixată în cocktailuri festive, gin tonic dar nu numai.