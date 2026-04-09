Populațiile de cod din apele Marii Britanii au ajuns la un nivel critic. Iar organizațiile de mediu cer măsuri drastice, notează The Guardian. Consumatorii sunt sfătuiți să evite complet peștele capturat în aceste zone, în contextul unui declin accentuat al stocurilor în ultimii ani. Avertismentul vine din partea organizației Marine Conservation Society, care a retrogradat codul pescuit în Marea Britanie la cel mai slab calificativ din ghidul său de consum responsabil. Reprezentanții organizației susțin că situația a devenit alarmantă și cer publicului să evite acest produs până la refacerea populațiilor.

Potrivit datelor citate, stocurile de cod sunt în scădere constantă încă din 2015. Principalele cauze sunt pescuitul excesiv, schimbările climatice și presiunile asupra ecosistemelor marine.

Situația este atât de gravă încât experții de la Consiliul Internațional pentru Explorarea Mării au recomandat interzicerea completă a pescuitului de cod în anumite zone pentru anul 2026. Totuși, această recomandare nu a fost pe deplin aplicată. Autoritățile britanice au decis doar reducerea cotelor de pescuit cu aproximativ 44%, măsură considerată insuficientă de specialiști.

Organizațiile de mediu avertizează că, în lipsa unor restricții mai dure, populațiile de cod ar putea scădea sub nivelul necesar pentru reproducere. În acest scenariu, refacerea stocurilor ar deveni extrem de dificilă, iar impactul asupra ecosistemelor ar fi major.

Și alte specii sunt amenințate

Problema nu se limitează la cod. Specialiștii atrag atenția că și alte specii populare, precum macroul, sunt supuse unor presiuni similare. „Este îngrijorător să vedem cât de multe dintre pescăriile noastre emblematice sunt sub presiune”, au transmis reprezentanții organizației. În acest context, consumatorii sunt încurajați să aleagă alternative mai sustenabile. Printre opțiunile recomandate se numără merlucius european, eglefinul sau bibanul de mare, dar și fructele de mare provenite din acvacultură, precum midii sau păstrăv.

Un alt aspect important este dependența ridicată a Marii Britanii de importuri. Aproximativ 80% din peștele consumat în această țară provine din alte regiuni. Asta ce pune presiune suplimentară pe lanțurile globale de aprovizionare.

Experții subliniază că soluțiile nu țin doar de comportamentul consumatorilor, ci și de deciziile politice. Stabilirea unor cote de pescuit sustenabile și aplicarea unor metode mai puțin invazive sunt considerate esențiale pentru refacerea ecosistemelor marine.

În lipsa unor măsuri rapide și eficiente, codul, unul dintre cei mai consumați pești din Europa, este în pericol să devină o resursă tot mai rară. Avertismentul lansat de organizațiile de mediu este văzut ca un semnal de alarmă pentru întreaga industrie a pescuitului și pentru consumatori deopotrivă.