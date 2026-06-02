Chef Alex Petricean: „În doi ani nu ai cum să devii chef" /„Nu există o structură de evoluție profesională. Asta este una dintre marile probleme ale industriei"

02 iun. 2026, HoReCa
Sursa foto: arhivă personală
Chef Alex Petricean atrage atenția că industria ospitalității se confruntă cu o problemă legată de ritmul în care sunt promovate cadrele tinere. În opinia sa, experiența acumulată în doar câțiva ani nu este suficientă pentru a ocupa poziții de conducere în bucătărie.

„Vă zic că în doi ani te-ai apucat de bucătărie și ești chef. Vi se pare normal? Eu spun că nu”, a declarat acesta.

„Meseria se construiește în mii de ore de muncă”

Petricean susține că dezvoltarea profesională în gastronomie este un proces de durată, care presupune acumularea continuă de experiență.

„Există acea idee că ajungi să stăpânești cu adevărat meseria după 10.000 de ore de muncă. Eu am ajuns la acest prag după aproximativ patru ani”, a explicat chef-ul.

Potrivit acestuia, promovările rapide generează adesea așteptări nerealiste și pot afecta nivelul general de profesionalism din industrie.

Lipsa unei structuri clare de evoluție profesională

Chef-ul consideră că România are nevoie de standarde mai clare privind parcursul profesional al angajaților din HoReCa.

În lipsa unor etape bine definite de formare și evaluare, multe restaurante sunt nevoite să își creeze propriile sisteme de dezvoltare profesională.

„Nu există o structură de evoluție profesională. Asta este una dintre marile probleme ale industriei”, a concluzionat Petricean.

Declarațiile au fost făcute de Alex Petricean, fondatorul restaurantului NOUA și primul chef român recunoscut la The Best Chef Awards, în cadrul ediției a șasea a F&B Innovation Camp, organizată de Hospitality Culture Institute.

