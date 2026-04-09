Prețurile alimentelor, amenințate de un fenomen climatic rar și de tensiunile geopolitice

09 apr. 2026, Climalert
Prețurile alimentelor, amenințate de un fenomen climatic rar și de tensiunile geopolitice
Un fenomen meteorologic rar se conturează și ar putea accelera declanșarea unei crize alimentare la nivel global. Experții avertizează că efectele ar putea fi amplificate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, într-un context deja tensionat pentru piețele agricole, transmite MEDIAFAX.

Potrivit analiștilor citați de CNBC, există riscul apariției unui episod de El Niño de intensitate neobișnuit de mare, un așa-numit „super El Niño”, până la finalul anului. Fenomenul apare periodic și constă în încălzirea anormală a apelor de suprafață din Oceanul Pacific, ceea ce perturbă tiparele climatice la scară globală.

Specialiștii atrag atenția că un astfel de episod poate provoca secetă severă în unele regiuni, dar și ploi torențiale și furtuni extreme în altele. În agricultură, aceste dezechilibre se traduc prin scăderea producțiilor și volatilitate crescută a prețurilor.

Îngrijorarea majoră vine din suprapunerea acestui posibil fenomen cu efectele deja vizibile ale conflictelor armate. Războaiele au afectat lanțurile de aprovizionare și au dus la creșterea accentuată a costurilor pentru combustibili și îngrășăminte, presiuni care s-au transferat deja în prețurile alimentelor. Economiștii vorbesc despre riscul unei „furtuni perfecte”, în care mai multe crize se amplifică reciproc.

Printre produsele cele mai vulnerabile se numără cacao, uleiurile vegetale, orezul și zahărul, ale căror prețuri tind să crească în perioadele dominate de El Niño. De asemenea, ar putea fi afectate lanțurile de producție pentru banane, cafea, ceai, ciocolată și carne, în special cea provenită de la animale hrănite cu soia.

În acest context, experții avertizează că impactul nu va fi doar economic, ci și social, în special în regiunile dependente de importuri alimentare sau deja afectate de insecuritate alimentară.

