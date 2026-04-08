Prohibiția generală a pescuitului intră în vigoare în România începând de joi, 9 aprilie, fiind una dintre cele mai importante măsuri anuale pentru protejarea resurselor acvatice. Restricțiile vor rămâne valabile până pe 7 iunie, iar pescarii își vor putea relua activitatea începând cu data de 8 iunie.

Măsura a fost stabilită printr-un ordin comun al Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, fiind aplicabilă în toate habitatele naturale. Interdicția vizează inclusiv lacurile litorale și complexul lagunar Razim-Sinoe, zone cunoscute pentru biodiversitatea ridicată.

Scopul principal al acestei perioade de prohibiție este protejarea speciilor de pești în timpul reproducerii. Autoritățile subliniază că această etapă este esențială pentru refacerea naturală a populațiilor piscicole și pentru menținerea echilibrului ecosistemelor acvatice.

Măsura, obligatorie pentru toți pescarii

Potrivit Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, respectarea regulilor este obligatorie pentru toți pescarii, fie că este vorba despre persoane fizice sau juridice. „Măsurile de prohibiție au ca scop protejarea resurselor acvatice vii în perioada de reproducere și asigurarea refacerii naturale a populațiilor piscicole”, au transmis reprezentanții instituției. Aceștia avertizează că nerespectarea prevederilor legale poate atrage sancțiuni contravenționale sau chiar penale.

În cazul apelor de frontieră, calendarul diferă ușor. Prohibiția va începe pe 24 aprilie și se va încheia tot pe 7 iunie. Există însă și excepții. În apele care formează granița cu Ucraina, inclusiv în Golful Musura, restricțiile vor fi aplicate în perioada 16 aprilie – 30 mai.

În Delta Dunării, una dintre cele mai importante zone piscicole din țară, sunt prevăzute și anumite derogări limitate. Astfel, în intervalul 9-19 aprilie, pescuitul familial al scrumbiei este permis în anumite perimetre stabilite de autorități. În aceste condiții, pescarii pot utiliza cel mult două setci, pentru a evita impactul asupra resurselor.

Prohibiția anuală este considerată o măsură esențială pentru conservarea biodiversității și pentru susținerea activităților de pescuit pe termen lung. Prin limitarea capturilor în perioada critică de reproducere, autoritățile urmăresc să prevină scăderea populațiilor de pești și să asigure sustenabilitatea acestui sector.

Reluarea pescuitului după 7 iunie va depinde, ca în fiecare an, de respectarea acestor reguli. Specialiștii atrag atenția că eficiența măsurilor este direct legată de gradul de conformare al pescarilor și de controalele efectuate în teren.