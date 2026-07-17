17 iul.
Odată cu deschiderea porților festivalului Electric Castle, joi, 16 iulie, la Bonțida, participanții au la dispoziție o zonă de food court unde pot fi cumpărate produse de la mai mulți furnizori, fie pe segmentul mâncării, fie pe segmentul de băuturi.
Festivalul Electric Castle a început joi, 16 iulie, la Bonțida, în județul Cluj, și va dura până duminică – 19 iulie, atunci când pe o scenă a festivalului va fi transmisă și finala Cupei Mondiale de Fotbal.
Ca de fiecare dată, festivalul are și o zonă de food court unde pot fi cumpărate diverse tipuri de mâncare și de băuturi.
Citește programul Electric Castle 2026 pe Economedia.ro.
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