Cât costă o bere, un burger sau o cafea la festivalul Electric Castle de la Bonțida

17 iul. 2026, Articole / Reportaje
Cât costă o bere, un burger sau o cafea la festivalul Electric Castle de la Bonțida
Foto: Economedia
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Odată cu deschiderea porților festivalului Electric Castle, joi, 16 iulie, la Bonțida, participanții au la dispoziție o zonă de food court unde pot fi cumpărate produse de la mai mulți furnizori, fie pe segmentul mâncării, fie pe segmentul de băuturi.

Festivalul Electric Castle a început joi, 16 iulie, la Bonțida, în județul Cluj, și va dura până duminică – 19 iulie, atunci când pe o scenă a festivalului va fi transmisă și finala Cupei Mondiale de Fotbal.

Ca de fiecare dată, festivalul are și o zonă de food court unde pot fi cumpărate diverse tipuri de mâncare și de băuturi.

Electric castle 2026: Prețuri la mâncare și băutură

Băuturi

  • Espresso: 14 lei
  • Cola: 16 lei
  • Cappuccino: 17 lei
  • Bere: 22 de lei

Mâncare

  • Mici: 8 lei
  • Burger de vită Angus Black / cu bacon crocant: 52 de lei
  • Sandwich cu carne de Black Angus: 64 de lei
  • Sandwich cu grilled halloumi: 51 de lei
  • Crispy de pui cu cartofi prăjiți: 43 lei
  • Baghetă cu cârnați bavarezi la grill / cârnați picanți: 32 de lei
  • Hotdog (versiune simplă) diverse srotimente: 20 lei
  • Falafel lipie: 30 lei
  • Cartofi prăjiți (simpli): 16 lei
  • Inele crocante de ceapă: 16 lei
  • Cartofi prăjiți cu parmezan: între 19 și 23 de lei
  • Ciuperci sote cu maioneză : 20 lei
  • Salată de pepene roșu la grill, telemea în lipie crocantă: 30 lei
  • Ciorbă de burtă: 25 lei
  • Ciorbă gulaș cu carne de vită: 30 lei
  • Cartof copt cu pulled pork și sos BBQ/ cu mozarella, ciuperci și jumări din fleică: 35 lei

Citește programul Electric Castle 2026 pe Economedia.ro.

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