Festivalul Electric Castle a început joi, 16 iulie, la Bonțida, în județul Cluj, și va dura până duminică – 19 iulie, atunci când pe o scenă a festivalului va fi transmisă și finala Cupei Mondiale de Fotbal.

Ca de fiecare dată, festivalul are și o zonă de food court unde pot fi cumpărate diverse tipuri de mâncare și de băuturi.

Electric castle 2026: Prețuri la mâncare și băutură

Băuturi

Espresso: 14 lei

Cola: 16 lei

Cappuccino: 17 lei

Bere: 22 de lei

Mâncare

Mici: 8 lei

Burger de vită Angus Black / cu bacon crocant: 52 de lei

Sandwich cu carne de Black Angus: 64 de lei

Sandwich cu grilled halloumi: 51 de lei

Crispy de pui cu cartofi prăjiți: 43 lei

Baghetă cu cârnați bavarezi la grill / cârnați picanți: 32 de lei

Hotdog (versiune simplă) diverse srotimente: 20 lei

Falafel lipie: 30 lei

Cartofi prăjiți (simpli): 16 lei

Inele crocante de ceapă: 16 lei

Cartofi prăjiți cu parmezan: între 19 și 23 de lei

Ciuperci sote cu maioneză : 20 lei

Salată de pepene roșu la grill, telemea în lipie crocantă: 30 lei

Ciorbă de burtă: 25 lei

Ciorbă gulaș cu carne de vită: 30 lei

Cartof copt cu pulled pork și sos BBQ/ cu mozarella, ciuperci și jumări din fleică: 35 lei

Citește programul Electric Castle 2026 pe Economedia.ro.